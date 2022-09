Sin duda, ha sido un fin de semana intenso en la prensa del corazón. A la noticia de la infidelidad por parte de Íñigo Onieva a Tamara Falcó se le suma la ruptura entre una de las parejas que se consideraba más consolidada entre los famosos de nuestro país, la que formaban Risto Mejide y Laura Escanes.

Ambos compartieron ayer una publicación en sus respectivas cuentas de Instagram, en la que comunicaban la decisión de poner punto y final a su relación sentimental. Con una imagen en blanco y negro, y con unas bonitas y tiernas palabras, anunciaban a sus miles de seguidores que la pareja se rompía.

Sin embargo, parece que el amor entre ambos sigue existiendo, simplemente se ha transformado. Las palabras que acompañaban a la publicación mostraba que había sido una ruptura sin dramas, pero esto no implica que no haya sido una decisión dura para ambos.

Por este mismo motivo, Risto Mejide se ha pronunciado, esta vez por una story, compartiendo el profundo dolor que está sufriendo al separarse de Laura Escanes, con la que tiene una hija en común, Roma: “El dolor lo invade todo. No tengo fuerzas ni para responder a las burlas. Ojalá tuvieran razón. Ojalá no estuvieran hablando de la relación más intensa y duradera que he tenido jamás. Ojalá no se tratase de la madre de mi hija. Ojalá todo fuese tan fácil”, ha escrito.

Mejide también ha querido dedicar unas palabras a todas las personas que han lamentado la ruptura y les han mandado un cálido abrazo: “A los que nos respetáis y nos lloráis, que sepáis que lloramos juntos. Gracias por vuestro cariño. Gracias por entender lo que supone una pérdida de este calibre. Es un agujero negro que se te instala en el alma. Ojalá también tengáis razón. Ojalá se salga de esto”, ha expresado.