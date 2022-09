La Dirección General de Consumo del Ministerio de Consumo ha alertado del riesgo de lesiones por un fallo del airbag frontal delantero. El fabricante japonés de airbags, Takata, ha mandado cambiar unos 40 millones de bolsas en coches de 19 marcas diferentes, casi todos fabricados entre 2002 y 2015. Los airbags, es decir, esas bolsas delanteras que pueden salvar muchas vidas, no tienen servicio ni reparación y la única forma de saber si funcionan correctamente es estallándolas.

Las bolsas del airbag se activan en el momento se siente el impacto, en cuestión de segundos, mediante la reacción a una señal eléctrica que activa una mezcla de azida de sodio (NaN3) con nitrato de potasio contenida en una cápsula y produce el nitrógeno que infla la bolsa. Las bolsas recogen el impacto de la persona durante unos segundos y se desinflan automáticamente para no ahogar a los accidentados.

¿Cuál es el problema?

Se produce una nube de polvo en la cabina, el mismo que evita que se peguen las bolsas, hay un ruido importante por el estallido que es muy fuerte y revienta los plásticos donde están alojadas y, en algunos casos, hay golpes livianos en la cara cuando los cinturones no están bien puestos o no tienen también un sistema pirotécnico parecido al de los airbags que los tensionan automáticamente para evitar que la persona se pegue con la bolsa. Airbags sin cinturones ajustados no sirven en la misma dosis. Pero lo clave es que salvan millones de vidas en contingencias donde las lesiones podrían ser inevitables.

Desde el Ministerio de Consumo advierten de que en el airbag frontal del acompañante existe la posibilidad de que se produzca un deterioro del agente propulsor debido a una elevada humedad del aire y a cambios de temperatura. Como consecuencia de ello, en caso de accidente y de activación de dicho airbag, se podrían desprender fragmentos de la carcasa del generador y herir a los ocupantes del vehículo.

Si se tiene un Volkswagen Passat o un Polo o un Seat comprado en el periodo de tiempo mencionado, la Dirección General de Tráfico mandará un comunicado al titular del coche para reparar el airbag. La realización de la medida tiene un duración de 1 hora y es, obviamente, gratuita. Aunque hay modelos sueltos afectados de prácticamente cualquier marca, incluyendo Ford, Acura, BMW, Chrysler, Dodge, Ford, General Motors, Honda, Infiniti, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru y Toyota.