La de Risto Mejide y Laura Escanes se ha convertido en una de las rupturas más sorprendentes del momento. Este domingo, y cuando nada hacía presagiar que estuviesen atravesando una crisis, el presentador y la influencer anunciaban su separación después de siete años de amor y una hija en común con sendos comunicados publicados en sus redes sociales.

"Gracias @lauraescanes por estos siete años, tres meses y veinticuatro días. No han sido perfectos, y aún así, o igual por eso, seguramente hayan sido los mejores de mi vida. Hemos pasado tanto juntos y aprendido tantas cosas (muchas buenas y otras que me hubiera gustado no tener que aprender) que, antes de seguir cada uno por su lado, sólo queda sentirse muy agradecido por el camino andado. Porque todo suma. Lo bueno, lo malo y lo regular. Como alguien dijo una vez, fue eterno mientras duró. Sólo espero que seamos tan buenos ex como hemos sido como pareja. Que sepamos encontrar cada uno la vida que queremos. Y sobre todo, gracias por haberme hecho Papa de Roma. Eso sí que es un amor pa #toelrrato" escribía Risto que, horas después, volvía a tomar la palabra para confesar que se siente "devastado" y que "el dolor lo invade todo" tras el final de la relación "más duradera y auténtica" que ha tenido jamás.

Laura, por su parte, publicaba el domingo que a pesar de que su relación de pareja no ha funcionado, su separación no es una "despedida" porque "de la manera que sea, nos vamos a tener el uno al otro para siempre". "Han sido 7 años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días", aseguraba la influencer.

Desde entonces, silencio absoluto tanto por parte del presentador como de la influencer, que ya ha comenzado la búsqueda de piso en Madrid para abandonar el que ha sido su hogar en la capital y sobre quien se rumorea que podría mantener una relación muy especial con un coach al que conoció durante la grabación del programa 'El desafío'.

Quien sí ha hablado ha sido Ruth Jiménez, expareja de Risto - con quien rompió en 2014 - y madre de su hijo Julio, de 12 años. La catalana, que mantiene muy buena relación con el comunicador, ha confesado sorprendida que "no tenía ni idea" de la ruptura hasta que los protagonistas lo anunciaron el domingo en sus redes sociales.

"No son tiempos agradables, me sabe mal por ellos y les deseo que lo lleven lo mejor posible y que encuentren la felicidad" ha explicado, reconociendo que aunque no ha hablado con Risto, "por supuesto que puede contar siempre conmigo". "Le deseo que se recomponga lo antes posible porque tiene recursos suficientes para hacerlo, es una persona fuerte" asegura.

A pesar de que su trato con Laura ha sido cordial durante los años que ha sido pareja del padre de su hijo, Ruth reconoce que no ha hablado con ella, pero destacando que es "un momento muy complicado" tanto para el presentador como para la influencer, cree que lo más importante ahora es "respetarlos".