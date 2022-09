Planazo para Rocío Carrasco y Jorge Javier Vázquez que, presumiendo una vez más de su amistad, han asistido juntos al estreno del musical 'Cantando bajo la lluvia' en el madrileño Teatro Nuevo Apolo. Vestida una vez más del que se ha convertido en su color fetiche - el rosa fucsia - la hija de Rocío Jurado se mostró radiante, sonriente y bromista y, con la sinceridad que la caracteriza, se ha reafirmado en que su tío Amador Mohedano es un "frustrado".

"A eso no ha contestado ¿no?" se pregunta Rocío con ironía, dando la razón a Jorge Javier cuando éste asegura que si el ex de Rosa Benito ha sonreído al escuchar cómo le ha definido su sobrina en el último episodio de su docuserie es "porque se reconoce en la descripción": "Claro" apunta.

Sin ganas de hablar de su tío, la ex de Antonio David Flores ha dejado en el aire qué hay de cierto en los presuntos romances de Amador con la Baronesa Thyssen y con la corista de Rocío Jurado Marta Amaya, aunque el presentador toma la palabra por su amiga y afirma que a él si le "sonaban" estos escarceos del hermano de 'La más grande'.

Después de llamar frustrado de nuevo a su tío, inevitable preguntar a Rocío y a Jorge por Olga Moreno y su felicidad al lado de Agustín Etienne. "Hemos decidido que hablamos de películas musicales, el gore no lo trabajamos" ha apuntado el comunicador, mientras la madre de Rocío Flores ha añadido sonriente "no hablamos de género de terror."

Unas palabras con las que deja claro que su opinión de Olga no ha cambiado en absoluto a pesar de su separación de Antonio David, aunque sigue convencida que la sevillana no se va a enfrentar nunca a ella: "Eso no lo va a hacer porque le faltan, ya lo he dicho".

Además, Rocío se ha pronunciado sobre la noticia del momento, que no es otra que la ruptura de Tamara Falcó e Íñigo Onieva tras la filtración de una infidelidad del empresario 24 horas después de anunciar su compromiso. Sin dudarlo, toma partido por la hija de Isabel Preysler y confiesa que le "encanta". "La he visto alguna vez, no tengo relación con ella pero es una niña maravillosa" añade, dejando claro que a pesar de que las dos son 'hijas de' "no tiene nada que ver" la marquesa de Griñón con ella.

Al margen de estas declaraciones con las que Rocío nos deja ver su versión más relajada y reafirma el gran momento personal que está atravesando, la mujer de Fidel Albiac - que en esta ocasión no la pudo acompañar por compromisos profesionales - ha bromeado con Jorge cuando éste ha afirmado que a él le hace falta un novio y a ella un amante: "No, déjate que yo tengo todo el pescado vendido ya".

Una divertida noche que terminó de la manera más surrealista. Y es que mientras buscaban un taxi en la noche madrileña para irse a casa, Jorge Javier y Rocío se vieron 'abordados' por un grupo de fans que confundieron a la empresaria con la hija de Rocío Dúrcal - aunque el presentador las corrigió rápidamente explicando que es "la hija de Rocío Jurado Grande de España" - y por un grupo de personas ebrias que les rodearon ante la mezcla de sorpresa e incredulidad de la pareja de amigos.