Un 33,49 por ciento de las mujeres ha sentido alguna vez la necesidad de pedir la baja laboral o no acudir a su trabajo por los dolores y/o sangrado durante la menstruación, pero apenas la mitad de ellas (16,89%) lo ha hecho, según una encuesta de la Sociedad Española de Contracepción (SEC) a 1.800 mujeres entre 15 y 49 años.

La encuesta, realizada por la empresa Sigma Dos entre el 21 de julio y el 17 de agosto, se produce tras la decisión del Gobierno de incluir en la nueva Ley del Aborto el derecho a baja laboral por menstruación muy dolorosa e incapacitante.

Se trata de una incapacidad temporal asumida por la Seguridad Social desde el primer día, por lo que no supone ningún coste para las empresas. Además, no exige, como sí se hace con otras incapacidades temporales comunes, ningún tiempo mínimo cotizado, ni se establece un número de días, sino que son los que necesite cada mujer.

El estudio revela que el porcentaje de mujeres que necesitaba pedir la baja laboral es sustancialmente mayor entre las de 20 a 24, años (50%). La justificación es que las menores de 30 años experimentan con mayor frecuencia dificultades derivadas del dolor y/o el sangrado: este porcentaje se eleva a un 52,59 por ciento entre las mujeres de 20 a 24 años.

Entre las mujeres menores de 25 años el porcentaje de las que ha solicitado la baja por la menstruación supera el 30 por ciento, cifra que también dista mucho del porcentaje que manifestaba la necesidad de hacerlo (50%).

La encuesta resalta que el 37,6 por ciento de las mujeres tiene dificultades para hacer su vida normal a consecuencia del dolor y/o el sangrado.

La media de días al mes en los que las mujeres ven limitada su actividad a consecuencia del dolor y/o sangrado es de 3 días. Nuevamente, las menores de 25 años son las que en mayor proporción padecen dolor y/o sangrado durante 4 días o más.

Un 71,2 por ciento de las mujeres encuestadas entre 15 y 49 años reconoce tener dolor con la menstruación, mientras que un 45 por ciento de las mujeres precisa usar medicación para el dolor. Este porcentaje se eleva, una vez más, en las mujeres menores de 25 años: 60 por ciento entre las de 20 a 24 años y 56 por ciento entre las de 15 y 19 años.

Un 34,39 por ciento de las mujeres encuestadas entre 15 y 49 años refieren que el sangrado es intenso o muy intenso durante la menstruación. Este porcentaje se eleva en las mujeres más jóvenes comprendidas entre los 15 y los 19 años (39.316) y entre las de 20 a 24 años (38%).

Miedo a "consecuencias laborales"

El estudio, publicado con motivo del Día Mundial de la Anticoncepción, advierte de que más de la mitad de las mujeres (53,7%) considera que pedir la baja o no acudir al trabajo por dolores y/o sangrado durante la regla puede tener "consecuencias laborales".

La proporción de mujeres que piensa que la baja puede tener consecuencias laborales es mayor entre las comprendidas entre los 20 y los 24 años (59,5%); las españolas (54,6%); y las que poseen estudios universitarios (55,2%) e ingresos altos (59%).

La encuesta también indica que las mujeres usuarias del preservativo manifiestan en mayor medida (40,29%) la necesidad de pedir la baja laboral por los dolores y/o sangrado durante la menstruación.

El 20,49 por ciento de las mujeres utiliza anticonceptivos como tratamiento de los síntomas de la menstruación: dolor y/o sangrado. El uso máximo de anticonceptivos como tratamiento de los síntomas de la menstruación (31%) se produce entre las mujeres de 20 a 24 años.

Mujeres en riesgo de embarazo

Aunque el 50,4 por ciento de las mujeres en edad fértil declara que nunca mantiene relaciones sexuales "sin algún método anticonceptivo" y el 20,2 por ciento señala que no lo hace casi nunca, el 24,9 por ciento reconoce que mantiene relaciones sexuales sin método anticonceptivo con bastante frecuencia.

El 75,78 por ciento de las mujeres españolas en edad fértil utiliza actualmente algún método anticonceptivo, mientras que el 22,4 por ciento no utiliza ninguno. Estos porcentajes son similares a los obtenidos en los años anteriores.

La encuesta ha preguntado también cuáles son los métodos anticonceptivos más utilizados. El primero sigue siendo el preservativo (35,7% de las mujeres lo usa), por delante de la píldora (17%), anillo vaginal (1,9%), parche (0,7%), píldora de solo gestágenos (0,8%), implante (1,7%), intramuscular (0,4%), DIU (Cobre) (2,9%), DIU (Hormonal) (3,8%), vasectomía (4,7%), ligadura/oclusión trompas (3,8%), coito interruptus (1%), naturales (0,3%) y otros (0,9%).

El 22,4 por ciento de las mujeres no utiliza ningún método anticonceptivo: el 27,5 por ciento de ellas alega que no tiene relaciones sexuales, mientras el 35,9 por ciento asegura que no precisa utilizar anticoncepción por infertilidad, menopausia, están embarazadas o tienen deseo de gestación, puerperio, etc.

Sin embargo, la encuesta alerta de que el 34,3 por ciento restante es el porcentaje de mujeres que, pese a mantener relaciones sexuales, no utilizan los métodos anticonceptivos. Los expertos de la Sociedad Española de Contracepción ha señalado que "son estas mujeres las que realmente están en riesgo de embarazo".

El papel de los hombres

Además, también se advierte de que el 32 por ciento de las parejas que utiliza el preservativo lo hace de forma inconsistente, es decir, "no lo utiliza siempre" en todas sus relaciones.

Entre los motivos esgrimidos para su uso inconsistente destacan no estar disponible por ser relaciones imprevistas (26%), pérdida de sensibilidad (19,2%), interrumpe la relación (12,3%), el precio (12,3%) o porque el varón no quiere utilizarlo (12,3%).

Además, el 29,1 por ciento de las parejas que utiliza el preservativo como método principal lo hace de forma incorrecta, es decir, colocándolo después de que la relación coital se haya iniciado.

Píldora del día después

En consonancia, la encuesta llama la atención de que el 31,4 por ciento de las mujeres en edad fértil ha tenido que recurrir en alguna ocasión a realizar anticoncepción de urgencia ('píldora del día después').

Tan solo el 15,1 por ciento de las mujeres que tiene relaciones sexuales utiliza de forma habitual (siempre o casi siempre) y un 12,4 por ciento de forma ocasional el doble método, es decir, el uso combinado de preservativo junto con otro método eficaz (píldora, anillo vaginal, parche, DIU, implante o inyectable) para no sólo evitar el embarazo sino también una Infección de transmisión sexual (ITS).

Esta práctica tiende a ser más habitual entre las mujeres comprendidas en los intervalos de 20 a 24 años (22%) y 25 a 29 (20,6%), habiéndose duplicado prácticamente del año 2014 a la actualidad, según el estudio.

Asimismo, el 21,8 por ciento de las mujeres que utiliza métodos hormonales combinados (píldora, anillo, parche) realiza descansos periódicos, lo que les expone a "riesgo de embarazo durante el tiempo del descanso".

Relaciones sexuales: cada vez antes

Por otra parte, la encuesta apunta que la edad media de inicio de las relaciones sexuales es de 18,3 años. Esta edad de inicio se ha ido adelantado con el paso de las generaciones, de manera que la media entre las mujeres menores de 20 años es de 16,2 años, frente a los 19,7 de las mayores de 49 años.

El 86,8 por ciento de las mujeres de 15 a 49 años ha mantenido relaciones sexuales en alguna ocasión. Actualmente, el 86,5 por ciento mantiene relaciones sexuales con alguna frecuencia.

El 27,6 por ciento mantiene relaciones sexuales 1 o 2 días por semana, y el 19,5 lo hace 3 o 4 días por semana. El 17,9 por ciento mantiene relaciones sexuales entre 2 y 3 veces al mes y el 13,8 por ciento lo hace con menor frecuencia.