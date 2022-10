Hace poco más de una semana Risto Mejide y Laura Escanes quisieron comunicar a sus seguidores que habían tomado la decisión de continuar por caminos separados. Después de casi siete años juntos y una hija en común, Roma, el matrimonio ponía punto y final a su relación como pareja. Sin embargo, parece que han decido llevarlo de la mejor forma posible, y que continúa existiendo una relación de amistad y cariño entre ambos, principalmente por su hija Roma.

Ayer mismo salía a la luz que Laura Escanes habría mantenido una relación extramatrimonial con un conocido youtuber, Mr Jagger. La relación habría comenzado el pasado mes de enero, pero fue algo fugaz, ya que se supone que el joven ya estaría conociendo a otra mujer. No obstante, fue algo que tambaleó los cimientos de la relación entre Risto y Laura Escanes, y podría haber sido uno de los motivos de su ruptura.

Después de estas afirmaciones Risto no ha tardado en pronunciarse. Parece que el presentador de televisión no está pasando por su mejor momento, y ha compartido en Instagram una publicación contestando al supuesto affaire de su expareja: "Os presento a mi nueva ilusión. No es de hablar mucho, pero hay que saber leerla. Nos conocemos desde hace años, y cada vez que nos reencontramos surge la chispa del primer día. Nadie como ella para pasar página. Por favor, no nos saquéis fotos, que no le gusta que la juzguen por su aspecto. Os iré contando."

En su línea, Mejide ha hablado en el tono irónico que tanto le caracteriza. Por su parte, Laura Escanes, cansada de que la prensa apunte a que ha tenido diversos amantes durante y después de estar con Risto, ha subido una storie a Instagram dándole a la situación un toque de humor.