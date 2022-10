Nadhia ha tenido una cita en First Dates bastante cercana con Ulises en un jacuzzi. Todo parecía avanzar con cierta normalidad hasta que él se atreve a lanzarle una pregunta comprometida: "¿Cómo sería una persona sexualmente compatible contigo?" Nadhia, sin dudarlo, responde de forma impulsiva: "Una persona que me escupa en la boca. Me pone muy cachonda, es un acto de posesión tremendo".

Si la pregunta era atrevida, desde luego que la respuesta lo es todavía más. De hecho, las palabras de la joven han dejado tan desconcertado a Ulises que éste incluso se atraganta. No obstante, parece ser que a ella su cita, pese a haber tocado ya el tema sexual, solo le despierta ternura: "Es muy majo. Me he sentido como si fuera un osito, me entraban ganas de darle mimitos todo el rato", confiesa una vez se encuentra sola ante las cámaras.

Todo parecía ir viento en popa hasta que Nadhia reconoce uno de sus defectos: "Soy una persona muy controladora", admite. Su compañero de velada, completamente desconcertado, le pregunta: "¿Eres controladora pero no eres tóxica?". A lo que ella responde orgullosa: "Sí, creo que sí que soy tóxica. ¿Quién ha dicho que no soy tóxica? Yo me encanto así, eh". Ulises, que parece que sea el chico de las preguntas, le lanza otra: "¿Te encantas siento tóxica?".

A Ulises no le ha gustado la actitud de Nadhia, y lo deja claro en la intimidad: "Pobre del que sea su pareja, porque no va a saber por dónde tirar. Yo la verdad es que personas tóxicas cero". Por eso, cuando llega el momento en el que tienen que decidir si quieren volver a verse las caras, él responde de manera clara y sincera: "No me gustaría tener una segunda cita con Nadhia porque no he visto que haya feeling ni me ha llamado la atención su forma de ser".

Al parecer, no se sabe si por despecho ante las palabras de Ulises o por verdadera decisión propia, Nadhia tampoco quiere pasar otra velada romántica con el joven: "A mí no me gustaría tener una segunda cita con Ulises porque al fin y al cabo no he visto que haya surgido ninguna clase de chispa. Me parece un chico encantador que necesita muchos mimos y lo único que me apetecía era darle un abrazo. Le voy a dar un abrazo si me dejáis".