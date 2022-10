Paula Echevarría ha colaborado en la creación de una colección cápsula con los imprescindibles de temporada en Primark y este jueves la han presentado. Desde abrigos perfectos para el invierno hasta prendas de punto llamativas y piezas de sastrería... la influencer nos trae las últimas tendencias para este tiempo.

"No sé si me llamaron ellos a mí o yo a ellos, porque al final tanto va el cántaro a la fuente, que yo creo que al final, no sé, un poco de fifty fifty" comenzaba contándonos Paula sobre cómo surgió la propuesta con Primark. Y es que en esta colección vamos a encontrar "de todo. O sea, si algo he tenido en cuenta para hacer, si es que hay hasta un par de monos de yoga, pilates, ballet que yo me estoy poniendo en mis clases de ballet, tenemos desde la ropa más de sport, incluso deportiva, como es eso, ropa de sport, ropa de diario para irte a trabajar a la oficina, para salir a comer".

Paula también nos ha hablado de cómo su hija Daniella va interesándose poco a poco por el mundo de la moda: "Está empezando ahora a interesarse un poco más por la moda. Tiene 14 años y yo creo que ahora es cuando está empezando a despertarse un poquito esto de que me pongo. Sí que ya viene a mi armario a coger alguna cosa. Y sí que cuando ha llegado toda esta colección a casa ha sido la primera que ha querido ir a ver qué había para ver qué se podía quedar. O sea, creo que empieza ahora, pero tanto como apuntar maneras no lo sé".

Y sobre su hijo Miguel nos cuenta que es un niño: "apañado de la vida, es un independiente ya. La verdad es que se adapta muy bien a todo" y además, que esté ya en el cole le ha dado "una libertad de poder llevarle y recogerle y por el medio hacer un millón de cosas".

En cuanto a cómo ha sido trabajar en 'Got Talent', Paula nos ha confesado que: "lo he pasado genial y he tenido una relación y tengo una relación que hablamos todas las semanas durante la emisión hablábamos y al día siguiente de lo que hemos visto... luego es verdad que hay muchas cosas de las que ni te acuerdas porque es como en bucle todo el rato". Para la influencer ha concluido que "la verdad es que ha sido una experiencia, bueno está siendo porque todavía nos quedan todas las semifinales y la final en directo que estamos deseando y ha sido maravilla".