Hace poco más de una semana, la actriz María León era detenida por supuestamente agredir a un agente de la Policía Local de Sevilla durante la madrugada del pasado 1 de octubre. En teoría, la intérprete habría propinado un puñetazo al policía cuando éste trataba de interceptarla. Acto seguido, fue detenida y trasladada a dependencias policiales. Horas más tarde fue puesta en libertad provisional, y actualmente se mantiene investigada por un presunto delito de atentado a la autoridad, tal y como informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Hasta el momento su hermano Paco León se había mantenido al margen del asunto, pero ahora ya ha pronunciado sus primeras palabras respecto a lo ocurrido en 'Gtres'. El conocido actor y director no ha dudado en defender a su hermana, criticando sobre todo el ataque mediático que ha sufrido María León: "No se ha respetado el principio de presunción de inocencia y se han publicado cosas que no se deberían haber publicado, pero eso tendrá sus cauces legales”

Más tarde ha trasladado su respeto y confianza en la justicia: “El comunicado creo que es muy claro. Mi hermana está bien, pero nos ha recomendado dejarlo todo en manos de la justicia. Ahora solo queda confiar en que se aclare todo y que por lo menos se pueda defender". Además, ha dejado claro que respalda completamente la versión de los hechos de su hermana.

La versión de María León

La actriz María León ha negado "haber agredido a nadie" y ha asegurado ser "víctima de un abuso policial". También a través de una publicación en la red social Twitter, la actriz negó "haber agredido a nadie" y, aunque defendió que no es su "intención poner en entredicho el necesario trabajo" de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, asegura haber sido "víctima de un abuso policial por parte de unos agentes de la Policía Local de Sevilla". Mostró su "confianza en la justicia".