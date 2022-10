El neuroma de Morton, la nueva afección que sufre la reina Letizia, es una molestia que afecta al pie, concretamente al metatarso, y que afecta a la manera de caminar debido a que irradia dolor desde los dedos del pie en el que se localiza. Según la Clínica Mayo, el neuroma de Morton "se puede sentir como si tuvieses una piedra en el zapato o un pliegue en el calcetín".

Consiste en un engrosamiento del tejido alrededor de uno de los nervios de los dedos de los pies, algo que puede ocasionar entumecimiento, picor o ardor en los dedos y un dolor agudo en la almohadilla del pie. A simple vista no se aprecia porque no existe un bulto como tal, pero sí reacciona a la presión. Habitualmente, los pacientes describen dolor y calambres cuanto más tiempo permanecen de pie.

A veces, el neuroma de Morton es tan importante que obliga incluso al paciente a someterse a una cirugía para solucionar definitivamente el engrosamiento del tejido que oprime el nervio afectado y, en casos menores, se aplican inyecciones de corticosteroides para intentar aliviar el dolor, disminuir la inflamación y mejorar la situación en general.

Neuroma de Morton: principales causas

Las causas del neuroma de Morton son varias, aunque muy frecuentemente se le asocia a la utilización de zapatos de tacón alto y puntera estrecha. De hecho, muchos pacientes aseguran experimentar un cierto alivio en sus síntomas al optar por zapatos de tacón más bajo y puntera más ancha.

La reina Letizia, que sufre de metatarsalgia crónica, es conocida por los zapatos de salón y altísimo tacón que suele gastar, tal vez para intentar eliminar en parte su diferencia de estatura con su esposo, el rey Felipe VI, que mide casi los dos metros de alto (1,97 m).

La reina Letizia, por su parte, sin ser una mujer bajita, sólo cuenta con 1,70 metros y de todos es sabido su afán de perfección y de no ofrecer una mala imagen. Pese a que no es de pequeño tamaño, la reina Letizia siempre ha intentado salvar la diferencia de estatura con su esposo para que la elevada talla de éste no la empequeñeciese. De ahí su uso habitual de zapatos de tacón muy alto, zapatos que, además, han de estar perfectamente ajustados para poder caminar bien.

Y esos dos factores son, precisamente, dos de las causas habituales para desarrollar un neuroma de Morton: zapatos ajustadoa y con tacón alto.

No obstante, también determinados deportes de alto impacto pueden favorecer la aparición de esta dolencia, así como aquellos que exigen un ajuste extremo de los zapatos. Las deformidades del piel como los juanetes p los pies cavos o planos,también pueden desencadenar una neuroma de Morton debido al reajuste que experimenta el cuerpo para tratar de compensar ese problema del pie a la hora de caminar.