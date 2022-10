La ruptura entre Shakira y Gerard Piqué y el problema que están teniendo desde entonces para llegar a un acuerdo sobre la custodia de sus dos hijos, y la relación del jugador de fútbol con la joven Clara Chía ocupa gran parte de la actualidad en la prensa rosa.

Muchos apuntaron a que la última canción que sacó la cantante con Rauw Alejandro, Te felicito, estaba dirigida a su expareja. De hecho, algunos medios sacaron a la luz que Piqué había iniciado el romance con Clara Chía meses antes de poner punto y final a su relación con la madre de sus hijos. Precisamente por este motivo relacionaron que la canción, que hablara de una infidelidad, estaba íntimamente ligado con la vida personal de la artista.

Ahora Shakira va a sacar otro single que va en el mismo camino, ya que la letra hace referencia a una ruptura sentimental. Es más, ayer subieron un adelanto del videoclip y se podía ver a la cantante en el pasillo de un supermercado comiendo comida basura, y aparentemente con no demasiado buen estado anímico. La canción se llama Monotonía y la ha grabado junto a Ozuna.

La cantante subió un vídeo a Instagram en el que adelantaba una pequeña parte de la letra de su nuevo single, y que no puede tener más relación con la situación sentimental que ha estado atravesando la colombiana los últimos meses tras su ruptura con el jugador de fútbol: "No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría".

Otra de las curiosidades que se esconden detrás de este lanzamiento es que la artista ha decidido que el videoclip se grabara en Manresa. Y diréis, ¿Qué relación tiene Manresa en todo esto? Pues resulta que un estudio que se ha publicado recientemente acerca de las relaciones de pareja afirmaba que esta población catalana es la que mayor porcentaje de infieles acumula de toda España. Saquen ustedes mismos sus conclusiones.