Las gaitas "inspiran" y "emocionan" a María Pagés y Carmen Linares a su llegada a Oviedo

Ala cantaora Carmen Linares la gaita le emociona. A la bailaora María Pages, le inspira.

La música del instrumento asturiano acompañó, como es habitual, la llegada de ambas a Oviedo, donde el viernes recibirán el Premio 'Princesa de Asturias' de las Artes por su trayectoria y por su dominio a través del canto y del baile, respectivamente, del flamenco, una manifestación artística española que las dos han contribuido a difundir por medio planeta. La banda de gaitas "El Gumial" de Aller fue la encargada de poner ritmo a la llegada de las dos artistas al Hotel de la Reconquista, donde fueron recibidas por la directora de la Fundación "Princesa de Asturias", Teresa Sanjurjo.

Son las segundas galardonadas de este año que llegan a Oviedo, y al igual que le sucedió al primero, Juan Mayorga (premio de las Letras), este domingo, lo hicieron con retraso. La primera en llegar –media hora más tarde de lo previsto– fue Carmen Linares, quien lo hizo acompañada de su marido Miguel Espín, quien posó con ella a la entrada del Reconquista. La cantaora jienense se declaró "muy contenta" de estar en la capital asturiana para participar en los premios "Princesa", cuya obtención es para ella "todo un honor" y un reconocimiento a su carrera, "y a toda la música y en especial al flamenco".

Algo más de media hora después, pasadas las tres de la tarde (y con hora y media de retraso sobre lo previsto) llegó María Pagés, también acompañada por su marido, el escritor de origen marroquí El Arbi El Harti, quien ha colaborado artísticamente con su mujer y actualmente dirige el Centro Coreográfico "María Pagés" de Fuenlabrada (Madrid). La bailaora se bajó del coche con su amplia sonrisa y "deseando llegar" a Oviedo. "Siempre me habían dicho que la llegada era bonita y realmente lo es". Con las gaitas de fondo, Pagés destacó que su música es "muy inspiradora" y no descarta animarse a montar alguna coreografía con el instrumento asturiano. "Pero ahora mismo no, que tendría que calentar...", zanjó con humor ante de entrar en el Reconquista.