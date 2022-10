La falta de recursos expulsa a un niño autista de un curso de natación en Barcelona

Se instalaron en Barcelona hace un año. Uno de los motivos (y motores) para abandonar Perú y empezar de nuevo en la otra punta del mundo fue su hijo. "En nuestro país sufríamos mucha discriminación a nivel social y educativo", explica Vilma, madre de Estefano, un niño de 12 años con un trastorno del espectro autista (TEA). Desde su llegada a Barcelona está madre no ha hecho otra cosa que remover cielo y tierra para que su hijo tenga todos los derechos. Con esa intención se apuntó a la asociación Aprenem Autisme, donde padres y madres con situaciones similares le explicaron cómo van aquí las cosas: las injusticias hay que denunciarlas; hacer ruido funciona. Las familias que se mueven logran cambios. Se lo dijo el padre de Abril, la pequeña con autismo cuyos compañeros de clase se plantaron y dijeron que si ella no nadaba, ellos tampoco, quien logró un monitor de apoyo (al que tenía derecho, pero no llegaba) a las pocas horas de denunciar su caso en los medios.

El caso de Estefano es similar al de Abril, aunque en vez de ser una actividad en horario lectivo es una extraescolar. Su madre hizo en julio las gestiones para que el pequeño pudiera empezar el curso de natación en octubre, y el pequeño, que iba con toda la ilusión, no solo se quedó el primer día en la puerta del gimnasio, sino que finalmente se le comunicó a su madre que le devolverían el dinero y que ya le llamarían cuando hubiera un monitor disponible. "Hasta que estuvimos allí en la puerta, con todo listo, no nos dijeron que no podría acceder a la clase", lamenta Vilma.

Sucedió en el CEM Verneda, gimnasio propiedad del Ayuntamiento de Barcelona. "Empecé a hacer las gestiones en julio porque ya me pasó en verano, que me quedé sin 'casal' por moverme tarde. Pero todo es muy lento. El carnet de discapacidad todavía no nos ha llegado porque tarda un año. Pero en el caso de la natación llevo meses con las gestiones. Y encontrarnos en la puerta, con la bolsa hecha y toda la ilusión del mundo, sin poder acceder a la piscina fue muy duro", se sincera subrayando lo evidente: lo duro que es para una madre tener que decirle a su hijo, ya en la puerta de la piscina, que se tiene que quedar fuera, que no hay sitio para él.

Pese a que en las últimas llamadas con el centro ya le advirtieron de que el primer día aún no tendría el monitor, la última información que recibió, según relata enfadada, es que no pasaba nada, que podía empezar sin él, y no fue hasta estar ya allí con su hijo, que le dijeron lo contrario. Y, finalmente, "para evitar más problemas", le comunicaron que le devolverían el dinero y "ya la llamarían cuando llegara el monitor de apoyo, en noviembre, diciembre o enero" explica la mujer, quien no se resigna.

"Una necesidad"

"Ahora mismo mi hijo ni ha empezado, ni tiene fecha para empezar. Y para él es una necesidad. Los niños necesitan hacer deporte por un tema de salud. Él, dentro del TEA, tiene los músculos muy flácidos. Necesita practicar un deporte. Lo intentamos con el fútbol, pero es difícil. No le iba bien, y la natación es lo que más le gusta, le va muy bien. También para gestionar la ansiedad. Es una cuestión de salud física y mental", concluye esta madre.

Pese a que, para gestionar la urgencia, las familias de niños y niñas con diversidad funcional se recomiendan las unas a las otras denunciar cada caso, ya que el Departament de Educació se mueve a golpe de tuit y las familias que evidencian los derechos vulnerados logran los recursos necesarios, insisten en la necesidad de un cambio estructural, que llegue a todos los niños y niñas. En esta línea, las Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (aFFaC) presentaron la semana pasada una campaña para insistir en su denuncia de que el Decreto de Educación Inclusiva aprobado hace cinco años no se han desplegado.