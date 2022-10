El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha cesado del cargo a su responsable de prensa, Javier Gragera, después de confirmar que ha utilizado un perfil falso en la red social Twitter, vinculado a su teléfono móvil corporativo, desde el que ha criticado y atacado tanto a los otros grupos políticos, a los trabajadores municipales y a la Policía Local, a los vecinos que se quejaban del estado de la localidad e, incluso, a los periodistas. En una escueta nota de prensa mandada pasadas las 14.00 horas, el ayuntamiento ha indicado que «nadie en la institución estaba al tanto de estas actuaciones».

El colectivo Acho Badajoz ha denunciado esta mañana este hecho, que se llevaba a cabo a través de la cuenta, que ha sido borrada poco después, de Laura Carrasco '@LauraCa06568938', en la que se hacía pasar por una vecina como otro cualquiera donde respondía a los mencionados con anterioridad a la vez que elogiaba las actuaciones de Gragera y los concejales de Cs. El portavoz de la asociación, Hernán Álvarez, ha asegurado que se trata de una estrategia totalmente planificada cuyo objetivo era «embarrar y adulterar la opinión y el debate público»

Por este motivo, había pedido que se le cesara de sus responsabilidades, como ha sucedido más tarde, y se preguntaba si el alcalde sabía lo que hacía el jefe de prensa todos los días en redes sociales, porque es una situación «gravísima». También han solicitado que de explicaciones al respecto.

El alcalde, que ha estado presente esta mañana en una rueda de prensa del club de fútbol femenino Sport Extremadura, no ha querido hacer declaraciones a los medios. Javier Gragera tampoco ha hablado para dar su opinión sobre este hecho.

Álvarez, que ha manifestado que han tenido conocimiento de las actuaciones hace menos de una semana, ha explicado que está totalmente comprobado que era él el que usaba este perfil porque al acceder a la red social para recordar la contraseña hay que poner el número de teléfono que esta asociado, que en este caso era el suyo corporativo. Si se introduce otro número diferente la plataforma da error. Así, hicieron la prueba y al poner dicho contacto no les dio ningún fallo. «Está totalmente comprobado y demostrado. Dudo que nos denuncie porque no tendría ningún tipo de recorrido y negarlo sería hacer la bola más grande. Él lo sabe. No hay debate, son hechos», ha señalado.

Para el portavoz son técnicas de Donald Trump en Estados Unidos, de Jair Bolsonaro en Brasil o de Vladímir Putin en Rusia. Por ello le ha trasladado la información a los diferentes grupos políticos de la corporación municipal. «Estamos muy dolidos, es verdaderamente triste que esto pase en la ciudad» ha agregado. Además, ha manifestado que era la última persona de la que se lo esperaba porque era «cercana y simpática», por lo que le gustaría que diera unas disculpas sinceras.