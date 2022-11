Sin duda alguna, una de las series más conocidas de la televisión española es Aquí no hay quien viva. Pese a que ya hace 16 años que se rodó su última temporada, sus capítulos continúan disponibles en Atreseries. El edificio que sirvió de escenario y todas las historias que regalaron sus protagonistas continúan todavía presentes, y frases como "Señor Cuesta, váyase" quedarán grabadas por mucho tiempo en la mente de los españoles que se sentaban frente a su televisor semana tras semana para disfrutar de la comedia.

La mayoría del elenco de actores que trabajó en el rodaje de la serie española han continuado su carrera profesional en otras comedias como La que se avecina, que recuperó gran parte de sus intérpretes. Ahora uno de los artistas de Aquí no hay quien viva ha reaparecido en pantalla, esta vez en una plataforma digital y como invitado al podcast de Animales Humanos del youtuber Ibai Vegan. Se trata de Mariano Alameda, quien interpretó a Diego, que fue novio de Mauri.

El actor, a sus 50 años, ha hablado de lo duro que fue el rodaje, en el que invertían muchísimas horas: "Yo he rodado por la mañana lo que se emitía por la tarde. O sea desde las 3 de la mañana. A esa hora te llega el guion al correo y te toca estudiarlo. A las 9 empezaba el rodaje. La producción era un poco de aquella manera, pero es que había que producir muchísimo tiempo. Entonces te come la emisión y no llegas. Tienes que emitir, no puedes decir me voy a casa que estoy cansado".

El intérprete habla de cuánto dinero ganaba trabajando en la serie

Mariano Alameda ha revelado cuánto cobraban por el rodaje de la serie. Y es que aunque invertían muchas horas de trabajo, en cierta manera el sueldo lo compensaba: "No sé, a lo mejor te pagan unos 2.000 o 3.000 euros por capítulo. Una cosa así", ha aproximado. Sin embargo, ha confesado que el lado negativo era que durante unos meses tenían mucho trabajo y ganaban bastante dinero pero que, por otra parte, habían meses de parón en los que no ingresaban nada: "Es una mierda en realidad, porque eso lo haces un tiempo. Entiendes que a lo mejor has ganado durante un tiempo 8.000 euros al mes, pero luego te tiras seis meses sin trabajar nada y tienes que vivir de lo otro".