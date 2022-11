Sin duda alguna, una de las anécdotas más comentadas de la última gala de Los 40 Music Awards que se celebró el pasado viernes fue el momento en el que Anitta le perreó a Ayuso. De hecho, fue una de las situaciones más comentadas a posteriori en redes sociales.

Ayuso comentó también lo ocurrido en su visita ayer a El programa de Ana Rosa, en todo momento en clave de humor. Al parecer no le sentó mal que la cantante decidiera bailarle, pero sí que es cierto que confesó que en ese instante no sabía bien cómo actuar.

Explicó que le dio un poco de vergüenza, pero que no se lo tomó como algo personal, sino que consideraba que la artista decidió hacerlo como una pequeña broma: "Estuve hablando con ella antes, pero no me esperaba esto. Creo que dijo... A la que bajo, pues le hago esta gracia".

Lo que nadie se esperaba es la explicación que ha dado Anitta en su visita a La Resistencia sobre el por qué perreó a Ayuso. La cantante de reguetón ha revelado que cuando les presentaron le dijeron que Isabel Díaz Ayuso era la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero que ella pensaba que se trataba de una comunidad de Facebook, ya que en su país, Brasil, no existen las comunidades como tal.

𝗔𝗻𝗶𝘁𝘁𝗮 𝗲𝘅𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮 𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗲𝗿𝗿𝗲𝗼 𝗮 𝗔𝘆𝘂𝘀𝗼



Vais a flipar con quién pensaba que era en verdad. Increíble todo de principio a fin esta historia. pic.twitter.com/DOBc4JR5t8 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 7 de noviembre de 2022

Durante el programa le asegura a Broncano que la política del PP le pareció simpática, y se quedó sorprendida cuando el presentador le dijo (evidentemente bromeando) que podría ser perfectamente de "la hija de Bolsonaro".