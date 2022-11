Darío Sellés y Sandra Férriz se encuentran en una continua montaña rusa. La última vez que retomaron su relación fue el pasado mes de mayo, pero parece ser que la pareja se encuentra esta vez al filo de una ruptura definitiva, ya que en el último vídeo que el influencer ha subido a su canal de Mtmad muestran evidentes diferencias.

La pareja comienza un juego de cartas en las que se sugieren diferentes preguntas. En la primera ronda, es Sandra la que escoge una. La cuestión que se plantea es si ella ha sido "el mejor polvo" de Darío. La tensión se respira en el ambiente. Él, tras unos segundos dubitativo, responde con un sí. Ella, insatisfecha con la respuesta, no le cree al haberle visto dudar, "Yo creo que no estás siendo sincero. ¿Le habéis visto la cara de mentiroso que ha puesto? No digas eso por si me enfado. Una cosa es echar un polvo y otra hacer el amor. Conmigo a lo mejor has hecho el amor y no has sentido que haya sido tu mejor polvo", expresa enfadada. "Nosotros hemos hecho el amor y hemos echado un polvo. Para mí sí que ha sido el mejor", le reitera él.

En el momento en el que hablan sobre cómo se conocieron, confiesan que fue en una discoteca. En ese momento ninguno pensaba que la relación iba a ir a más, pero a los días ya estaban compartiendo momentos muy íntimos. Recuerdan que, en un principio, nadie se planteaba nada serio, pero que Darío se mostraba más abierto que Sandra a comenzar una relación. "En realidad tú no querías nada serio, y yo sí". Ella lo niega: "Ninguno de los dos quería nada serio", y él mantiene su posición: "Yo sí, conforme iban pasando los días sí". "¿Y yo no", le recrimina ella.

La siguiente pregunta es bastante comprometida para Sandra, y es que tiene que revelarle a su pareja cuándo fingió su último orgasmo y explicarle el por qué lo hizo. No obstante, la influencer es muy clara en su respuesta: "Me da vergüenza contestar a esto, eh. La última vez que fingí un orgasmo fue cuando no estaba contigo con un chico que fue muy mal. Lo hice porque quería que eso acabara cuanto antes. Creo que sabes quién es porque te he contado esa mala experiencia".

A la siguiente cuestión que debe responder el exconcursante de La isla de las tentaciones es si cree que va a estar con Sandra para siempre, a lo que contesta sin tapujos: "Yo voy a ser sincero, y creo que si arreglamos nuestras diferencias, sí. A diferencias me refiero a nuestros comportamientos, formas de ser, a pensar que siempre tenemos la razón y que el otro no". En la respuesta se pone en relieve que continúan teniendo muchos aspectos que mejorar en su relación. Sandra, también hace su aportación: "El problema que tenemos es que somos muy hipócritas, tanto el uno como el otro, porque me quejo de unas cosas que yo mismo hago, y él también se queja de cosas que también hace. Que nos queremos y que nos amamos está muy claro, pero si no pulimos estas cosas la relación no va a seguir hacia delante. No sé que haría sin él, pero hay veces que le mataba y le diría de todo".

Más tarde, Darío y Sandra cuentan cómo se desarrolló su primera vez. Se encontraban en el coche y ninguno de los dos tenía la casa libre, así que como en el vehículo no estaban a gusto, decidieron salir y buscar otra opción. Eran alrededor de las tres de la madrugada y acabaron colándose en un campo de fútbol y mantuvieron relaciones sexuales en los vestuario. "Fue un poco raro porque estábamos tensos por si aparecía alguien. No sabíamos si habría algún vigilante de seguridad".

Sandra se enfada de nuevo. No le gusta cuando Darío, respondiendo a una de las preguntas del juego, comparte que ha tenido sueños eróticos con otras mujeres estando ya con ella. "Creo que a ti también te habrá pasado, es que tú no puedes controlar un sueño", le dice a su novia tratando de justificarse. Cuando ella le pregunta con quién, él se niega a dar respuesta alguna alegando que no se acuerda, algo que todavía sienta peor a la de Alicante.

Finalmente, la pregunta más comprometida de todas. Sandra le plantea a Darío si ha pensado en dejarle alguna vez, algo que no es ningún misterio porque eso ya ha ocurrido, pero ella quiere saber si ese pensamiento ha vuelto a rondar por la cabeza de él después de su última reconciliación: "Sí, en momentos en los que no nos hemos entendido. Por ejemplo, hace dos meses". En ese momento, comienzan a atacarse. Ella le recrimina a él que siempre que hay problemas quiere acabar con la relación en lugar de tratar de resolver las cosas juntos: "Cuando tú dices que no nos entendemos en seguida tiras la relación a la basura. Si no nos entendemos deberías de preocuparte por ver qué es lo que te falta de tu pareja y lo intentas arreglar".