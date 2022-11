María Isabel ha respondido a una serie de preguntas en el último vídeo que ha subido a su canal de Mtmad, 'Sencillamente', para que sus fans le conozcan un poco más. Uno de los temas de los que más ha hablado ha sido, como no podía ser de otra forma, la música.

Canción favorita

Una de las primeras cuestiones ha sido, por una parte cuál era su canción favorita, que es Pobre Diabla, de Don Omar. La siguiente, sobre la canción de su lista de reproducción que te gusta en secreto: "Si tú me buscas, de Anuel, porque la letra es un poquito subidita de tono", ha aclarado.

Canción que más le gusta de su discografía

Más tarde, debía confesar no solo cuál es la canción de su discografía que más le gusta, sino también la que más odia: "La que más amo Antes muerta que sencilla por encima de todo, pero esa ya es obvia, así que diré la de Cuando no estás, creo que es preciosa y creo que muchas niñas que han perdido a su padre se han sentido identificadas. También me gusta mucho De qué vas, porque es el empoderamiento hecho canción. La que más odio es Comme ci comme ça, no la hice yo y nunca la he incluido en una gira".

Cantantes referentes para ella

Cuando llega el momento de mencionar a su cantante favorito, la artistra asegura que no puede decantarse por ninguno: "No sé decir uno en concreto, en todo caso elegiría por géneros". De este modo, decide nombrar a varios. Dentro del género del reggaetón se decanta por Don Omar, Ozuna y Jay Weeler, Karol G y Natti Natasha. En flamenco por Nina Pastori, Pedro Granaino, José Mercé, Paco Candela y Camarón.

Cómo llegó a la fama

La joven también ha hablado sobre el inicio de su carrera profesional: "Antes de habar aprendí a cantar, y cuando cumplí nueve años salió el casting de Eurojunior. Mi hermano llamó para que lo hiciera y los del programa le devolvieron la llamada. Así que gracias a él he podido tener mi carrera musical".

Aficiones

María Isabel se ha declarado fan de la astrología, de la que asegura que es una fiel seguidora, adelantando que su signo es Capricornio: "Creo tanto en el horóscopo que todos los lunes lo espero para leerlo porque me encanta. El diario no lo leo, pero el semanal sí porque me suele pasar todo lo que pone".

Influencer que le inspira

En un momento del vídeo tiene que revelar quién es su influencer favorito, pero asegura que quienes le sirven de inspiración sí que son personas famosas muy conocidas dentro del panorama nacional, pero que no se les puede catalogar como influencers: "Las personas que más me inspiran quizás no entrarían en la categoría de influencers como tal. Me inspiran y les sigo porque me encanta su personalidad, sus valores y su forma de ver la vida. Son Dani Rovira y Ana Milán". También defiende que, quizás, existan personas dentro de este mundo que estén sobrevaloradas simplemente por su físico: "Alguien que fija sus objetivos y lucha por ellos para mí si es influencia, pero una persona que sale de un reality y es influencer por ser guapa no aporta nada".

Operaciones estéticas y retoques

La cantante también habla sobre las operaciones y retoques que se ha realizado, y asegura que solo ha pasado por quirófano con fines estéticos una vez, y fue para operarse el pecho. De retoques estéticos también habla solo de uno: ácido hialurónico en los labios. Explica que tomó la decisión para corregir unas asimetrías y, a la vez, para hidratarlos.