Jennifer López y Ben Affleck se casaron hace ya 4 meses. Unas semanas más tarde celebraron una segunda boda, y es ahora cuando la cantante ha decidido responder a todas las críticas que recibió por decidir adoptar el nombre de su marido después del compromiso.

La colombiana protagoniza hoy la portada de la prestigiosa revista Vogue, a la que ha concedido una entrevista en la que ha defendido su postura de tomar el apellido de su esposo: "¿Qué? ¿En serio? La gente todavía me va a llamar Jennifer López, pero mi nombre legal será Sra. Affleck porque estamos unidos. Somos marido y mujer. Estoy orgullosa de eso. No creo que eso sea un problema"

La artista ha explicado que para ella esta situación no implica ser una mujer menos fuerte o independiente, pero que por otra parte sí que le parece un gesto romántico: "Puedo entender que la gente tenga sus sentimientos al respecto, y eso también está bien. Pero si quieres saber cómo me siento al respecto, siento que asumir el apellido del esposo es romántico. Todavía tiene tradición y romance para mí, y tal vez yo soy ese tipo de chica”.

JLo asegura que esto no influye de ninguna manera en su fuerte personalidad, en su poder de decisión, o en su empoderamiento como mujer: "¡No! No es tradicional. Se siente como si fuera un movimiento de poder, ¿sabes a lo que me refiero? Tengo mucho control de mi propia vida y destino y me siento empoderada como mujer. y como persona".