Laura Escanes y Risto Mejide hicieron pública su ruptura hace a penas un mes y medio a través de un post en redes sociales en el que se dedicaron unas bonitas palabras. Ambos tomaban esta decisión después de siete años de relación y una hija en común, siendo considerada por sus fans hasta el momento como una de las parejas más estables dentro del panorama mediático nacional.

Durante estas semanas la prensa ha estado muy encima de la vida privada de los dos personajes públicos, y a la joven se le han atribuido numerosas posibles parejas. Todos estos rumores se acallaron cuando la revista Semana publicó hace unos días unas imágenes de Laura Escanes besándose con Álvaro de Luna durante un viaje que hicieron juntos a Tenerife.

Hasta ahora ni el presentador ni la influencer han querido dar declaraciones sobre la nueva relación de ella. Sin embargo, ahora Laura ha hablado por primera vez de manera pública sobre su romance con el cantante: "Tengo 26 años y me acabo de separar. Estoy haciendo lo que cualquier persona separada estaría haciendo si no fuera conocida. Al ser conocida lo entiendo, no voy de nada, ni mucho menos. Entiendo todo esto, pero también entenderme a mí, intento hacerlo de la mejor manera posible, intentando distraerme, intentando pensar en otras cosas".

La catalana ha decidido no dar más detalles de su nueva ilusión, y se ha limitado a revelar a la prensa la felicidad que está sintiendo en este momento: "Estoy fenomenal", ha asegurado. Además, ha aclarado que ella y Risto están haciendo todo lo posible por el bien de su hija Roma, y para que su separación le afecte lo menos posible.

Las últimas novedades que se han conocido sobre la vida amorosa de la influencer las ha dado a conocer, de nuevo, la revista Semana, que ha hecho público que Laura Escanes ha decidido abandonar la casa en la que convivía con su anterior pareja, para mudarse a las afueras de Madrid con Álvaro de Luna. En la portada que el medio ha publicado esta misma mañana se puede ver a los jóvenes cargando con maletas en la puerta de su nuevo hogar.