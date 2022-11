Un lustro de luto en la costa gallega

¿Cuántos años ha tardado Galicia en reponerse del zarpazo de miles de toneladas de chapapote incrustado sobre los bordes de sus acantilados? Y, sobre todo, ¿quién se atreve a dar una conclusión clara, veinte años más tarde? Resulta difícil hallar respuestas, desde la ciencia, a estos interrogantes. Al menos, con el prisma puesto en la actualidad. Las investigaciones duraron, normalmente, lo que la financiación asignada. En raras ocasiones, diez años como máximo. Faro de Vigo, del grupo Prensa Ibérica, ha contactado con los principales grupos de investigación que estudiaron los efectos del 'Prestige' sobre el litoral, la fauna y los hábitats de la costa gallega. Corresponden, mayoritariamente, a Universidades.

“Las Universidades lideraron el 62,5% de los 145 proyectos y subproyectos realizados, el CSIC el 15,28%, el IEO el 9,72% y otros organismos de investigación públicos y privados el 12,5%”, indica claramente la recopilación de todas las investigaciones realizadas sobre el 'Prestige' en un libro que editaría el Consello da Cultura Galega, obra del catedrático emérito de Zoología marina de la Universidad de Santiago de Compostela, Victoriano Urgorri, junto con Marcos Pérez Señarís: “Recursos en I+D+i dedicados al estudio de los efectos del vertido del 'Prestige'. 2003-2008”.

Tras una década de estudio, el profesor de Biología de la UVigo, Alberto Luís Velando, del área de Zoología, alude al efecto inmediato que vieron los vertidos sobre la mortalidad de las aves. “Durante la marea negra, muchas aves se impregnaron con el chapapote, lo que provoca su muerte, principalmente porque las plumas pierden la impermeabilidad y las aves mueren de hipotermia, o inanición al no poder bucear y alimentarse. También inhalan e ingieren el petróleo, al intentar limpiar sus plumas, lo que provoca daños irreversibles tanto pulmonares como gastrointestinales. En un estudio que realizamos durante la marea negra, estimamos que alrededor de 90.000 aves murieron por la acción directa del chapapote. Las más afectadas fueron los álcidos, como los araos, las alcas y los frailecillos, aves buceadoras que provienen del norte de Europa e invernan en la Península Ibérica; viven en el mar abierto se encontraron el chapapote durante las diversas mareas negras”, asegura Luís Velando.

¿Y los efectos a largo plazo? “En las colonias de reproducción afectadas por el vertido, las gaviotas presentaron altas concentraciones de hidrocarburos en sangre, ingeridos a través de la cadena alimentaria”, prosigue Velando. “Esta exposición crónica afectó a la salud de las aves marinas.

Las gaviotas muestreadas en las colonias afectadas por el vertido presentaban daños en órganos vitales como el hígado y el riñón, lo que les redujo su supervivencia al menos durante los cinco años posteriores al accidente”, asegura. Pero, ¿por qué son tan importantes las aves en el ecosistema?. “En estudios recientes que ha realizado el grupo de Oceanografía Biológica con el que colaboramos”, argumenta el biólogo, “demostramos la importancia local del guano de las aves marinas en la producción primaria de los ecosistemas marinos”. Es decir, las aves marinas “fertilizan” el medio, favoreciendo la abundancia de especies marinas que viven en el entorno de sus colonias de reproducción.

El grupo del catedrático de Ecología y Biología animal de la UVigo, Mariano Lastra, además del muestreo en el Parque Nacional das Illas Atlánticas, hizo un estudio paralalelo en playas de Galicia. “Un análisis de 20 arenales en un año. Como una fotografía del antes y después”, explica Lastra. ¿Las conclusiones? Un año después, aún quedaban “impactos” en los arenales. “Habían sufrido pérdidas en el número de especies y en la abundancia de organismos”. También, que aparecieron grupos de especies “indicadoras” de que había contaminación por hidrocarburos.

La parte más abultada, por tamaño, corresponde con los cetáceos y le correspondió a la Coordinadora para el estudio de los mamíferos marinos (Cemma). El biólogo Alfredo López, reflexiona con motivo del 20 aniversario del hundimiento de 'Prestige'. “Es posible que se encuentren efectos a nivel de reproducción de animales e incluso mucho tiempo después del presente, se hallen consecuencias que no sepamos a qué se deben y puedan estar relacionadas con el fuel”. En su opinión, “la costa se fue regenerando, vemos que hubo vida de nuevo, de invertebrados de la fauna intermareal y otros organismos. Eso sí, en playas de piedras si las levantas... allí abajo sigue habiendo chapapote enterrado; es una contaminación crónica”, advierte. Luego nos preguntamos, ¿por qué hay menos pulpo, erizos y menos algas cada vez? Según este biólogo, no todo es culpa del cambio climático.

“Las mareas negras son muy impactantes; son procesos contaminantes con un gran efecto visual. De ahí, toda aquella explosión de voluntariado en la Costa da Morte y toda Galicia”, reconoce el catedrático emérito de la USC, Victoriano Urgorri, –que describió 30 especies nuevas para la ciencia y desarrolló su actividad investigadora sobre la biodiversidad de las costas de Galicia–. Al mismo tiempo, muestra su espíritu crítico. Para el experto, en el listado de errores, se incluye el hecho de que los políticos “no escuchasen” en un primer momento el parecer del colectivo científico marino gallego. “Somos el 50% del colectivo que existe en España, y no consultaron nuestras opiniones”, critica por aquellos primeros días decisivos en la marcha del buque. Disconformes con las decisiones que se estaban tomando, “400 científicos de Galicia, para salvar su reputación profesional, publicaron en la revista 'Science' un artículo en que se decía que eran ajenos a las manifestaciones y decisiones que se estaban realizando”.

Su opinión no es la única. En ese compendio de estudios, más científicos critican directamente la “censura” que marcó la política informativa de aquellos días de crisis. “Otro agravio a los científicos, por lo menos a los del IEO, fue prohibirnos hacer declaraciones a los medios de comunicación. Algunos hicimos caso omiso porque creíamos que una de nuestras obligaciones era informar a la sociedad que nos paga. También sufrimos censura. Los sencillos y asépticos informes periódicos que publicábamos en la página web del IEO, donde indicábamos que íbamos haciendo y los resultados obtenidos a partir de una fecha determinada, tenía que autorizarlos el Secretario de Estado del MYCIT”, indica uno de los firmantes de un estudio.

“Uno de estos informes tardó cerca de tres meses en aparecer y lo único que se decía era que, en algunas zonas, la cantidad de hidrocarburos en los fondos marinos había aumentado desde los análisis anteriores”, relata en una de las investigaciones sobre la distribución del fuel en los fondos ecosistemas afectados el científico Juan José González. Además de imágenes del muestreo, esa investigación en concreto revela la gran afectación de los fondos submarinos de Ons en aquel primer momento. Veinte años después, todos aquellos fondos documentales están al descubierto.

Ana María Bernabeu Tello

Catedrática de geociencias marinas uvigo

“Diez años después del ‘Prestige’ , en las playas veíamos chapapote”

En las playas de las Rías Altas de O Rostro en Fisterra y Nemiña, en la misma bahía, pero más al sur, se centraron las averiguaciones del grupo de Geociencias marinas de la UVigo, con la catedrática Ana Bernabeu, que acudía trimestral o semestralmente a extraer sedimentos. Al principio, realizaron un extenso estudio en los arenales hasta el País Vasco, para después centrarse en las más afectadas. Duró diez años. “No era solo el fuel que llegaba, sino que el que se iba enterrando en las playas”, describe Bernabéu. Así, analizaron la interacción entre el fuel y la dinámica de los arenales durante una década.

Entre las grandes bazas está que realizaron extracciones de sedimentos de hasta 4 metros de profundidad. “Estuvimos cogiendo muestras de la playa hasta 2011 y luego, analizando en laboratorio. El fuel se fue degradando y va tomando formas distintas… va tiñendo la arena. No pasaba mucho tiempo enterrado, pero seguíamos viendo galletas de fuel en las playas diez años después. Y llegamos a poner de manifiesto que aquel chapapote podía enterrase hasta profundidades de 3 a 4 metros, porque las playas son muy dinámicas”, reconoce. Eso sí, no pudieron determinar cuál era el origen de aquel hidrocarburo, que seguía llegando diez años después. ¿Del pecio aún? ¿de zonas submarinas? “Fui una de las personas que más ha estudiado a largo plazo los efectos del 'Prestige', pero a día de hoy, no sabría decir si sigue llegando, porque no he vuelto”, reconoce la catedrática. El interés en las investigaciones fue mermando y, también, el presupuesto que destinaron las administraciones.