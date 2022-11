Ibiza, la nueva isla del yoga

Ibiza se reinventa de nuevo con una nueva oferta turística que sigue los pasos de otros lugares de fama mundial como Goa y Risshiket en la India, Koh Samui (Tailandia) o Bali (Indonesia) en la búsqueda del relax y la espiritualidad. La cercanía con el continente, la facilidad y rápidez del transporte, la seguridad y los atractivos de Ibiza potencian una nueva industria que, como la música, el clubbing, la náutica, la gastronomía, el lujo y la cultura la han catapultado como destino de primer orden internacional. Esta nueva forma de hacer turismo fuera de temporada, lo que supone una ventaja para desestacionalizar, es interesante por su alto poder adquisitivo, su respeto a la ecología, la tranquilidad de su estancia, la tolerancia y que consume, además, gastronomía sostenible local.

Esos argumentos sitúan a la industria del yoga y el bienestar como una alternativa, impensable hasta hace poco, para un nuevo desarrollo turístico de la isla y proporciona al mismo tiempo un conocimiento más profundo a través de las clases, charlas, retiros, espirituales, conferencias y mindfullness de la búsqueda del bienestar en tiempos convulsos.

El yoga es una tradicional disciplina oriental cuya práctica en sus distintas formas como el iyengar, hatha yoga, kundalini, vinyasa, quantum y ashtanga, entre otras, proporciona grandes beneficios al cuerpo y a la mente. Ibiza ha sido desde décadas lugar de refugio para yoguis, especialmente en el norte de la isla, Sant Joan, Sant Miquel y alrededores.

Este desarrollo de la mente y el espíritu ha traído a la isla en el último año a personalidades, profesores, pensadores, gurús y escritores de renombre internacional como Marisa Peers, la coach y escritora Roxie Nafousi, la doctora Barbara Sturn, profesores de yoga como la famosa Xuan Lan, que cuenta con miles de seguidores en sus clases por Internet, ha sido introductora al yoga en el Formentera Zen con una masterclass multitudinaria y en Six Senses Ibiza con un Daily Morning Yoga, o Maya Fiennes, escritora, compositora de música y creadora del kunda dance. También modelos yoguis como Mireia Canalda, que promociona la oferta de yoga para el Ayuntamiento de Sant Joan, o Verónica Blume, que impartió una clase multitudinaria al aire libre en la explanada del puerto de Ibiza. La gastronomía 'wellness' cuenta también con personajes propios como la chef y nutricionista brasileña Bela Gil, hija del famoso cantautor Gilberto Gil, que desarrolla la gastronomía sostenible y de aprovechamiento. El médico ayurvédico y gurú indio Jamuna Mishra, que cuenta con un récord y el reconocimiento internacional por haber ayudado a curar a 48 pacientes de Covid "con medicina natural", impartió un retiro espiritual junto a Maya Fiennes y Lorena Giovalisco recientemente en Sant Rafel. Six Senses presenta esta semana Alma Festival con 'workouts', 'quatum yoga', pilates, 'bio hacking', 'cacao ceremon'y, 'hot and cold teraphy' y 'kundalin'i con Lara Baumann, Taryn Toomey y Josef Ajram entre otros.

El éxito de la celebración de la tercera edición del 'Ibiza Wellness Weekend' con clases magistrales de yoga en el baluarte de Santa Llúcia con Susana Yábar y Awa Yoga, Verónica Prodis, la clase abierta a residentes de Matt García que tuvo lugar en el Club Diario de Ibiza en la Jornada Discovering Yoga y el evento Alma Festival en el Hotel Six Senses ponen de relieve el crecimiento e interés por el yoga que se ha despertado también entre residentes y visitantes en todos los rincones de la isla.