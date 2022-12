Es una realidad que en Navidad aumentan las multas de tráfico. Muchos conductores se encuentran con este “desagradable regalo” para afrontar la cuesta de enero. Lo primero que debes hacer para evitarlas es extremar las precauciones al volante, pero incluso así es posible que el cartero te traiga estos días alguna infracción. A lo largo de este artículo te mostramos buenos consejos para pasar de verdad unas felices fiestas.

¿Por qué se ponen más multas de tráfico en Navidad?

Son varias las razones que explican por qué aumentan las multas de tráfico en Navidad. Es una combinación de varios factores. El primero está claro y es que se coge más el coche. Se hacen desplazamientos cortos y también se sale a carretera. Muchas personas aprovechan para visitar a sus seres queridos o para pasar unos días de vacaciones.

La prudencia no está reñida con disfrutar de estos días al máximo, pero a veces se deja un poco de lado. Hay muchas razones que explican lo que estamos comentando. Sin embargo, queremos centrarnos antes en las infracciones que más se cometen en carretera.

¿Cuáles son las infracciones más habituales en estas fechas?

La DGT, la Dirección General de Tráfico, indica en su web algunas de las infracciones que más se cometen al volante y conllevan más sanciones:

Consumo de alcohol y drogas.

Exceso de velocidad.

Uso del teléfono móvil.

No llevar puesto el cinturón.

Estas son las cuatro malas prácticas al volante que son las que más multas de tráfico acarrean, le siguen estas otras tres:

No haber pasado la ITV.

Circular sin permiso de conducir o con él caducado.

No contar con el seguro obligatorio.

¿De qué tipo pueden ser las infracciones al volante?:

Muy graves. Las multas serán de, al menos, 500 euros y, en general, conllevarán la pérdida de puntos.

Las multas serán de, al menos, 500 euros y, en general, conllevarán la pérdida de puntos. Graves. Te llegará una multa como mínimo de 200 euros y a veces perderás puntos.

Te llegará una multa como mínimo de 200 euros y a veces perderás puntos. Leves. Tendrás una multa de hasta 100 euros, pero no perderás puntos.

Lo fundamental es la seguridad y la vida , pero lo cierto es que tener que pagar cantidades tan altas puede ser un problema económico. Por eso, te vamos a mostrar otras conductas que debes evitar y qué hacer si te llega una infracción a casa.

¿Qué motiva que aumenten las multas de tráfico en Navidad?

El número de multas de tráfico sube en Navidad por razones como estas:

Se te ha pasado la revisión del coche. Nunca es buen momento para ir al taller a revisar el coche. Dejarlo para los días previos a las fiestas navideñas tampoco es un acierto, pero salir a carretera con un coche en mal estado es la peor decisión. Así que no lo hagas, evitarás multas y males mayores.

Nunca es buen momento para ir al taller a revisar el coche. Dejarlo para los días previos a las fiestas navideñas tampoco es un acierto, pero salir a carretera con un coche en mal estado es la peor decisión. Así que no lo hagas, evitarás multas y males mayores. Alcohol. El alcohol es uno de los protagonistas de las fiestas y sabiendo controlar, no hay problema. Cuando si te puedes meter en un gran lío, es si coges el coche bajo sus efectos. No hablamos solo de multas , sino de la cantidad de accidentes que causa. Sé prudente y deja el coche en casa si bebes.

El alcohol es uno de los protagonistas de las fiestas y sabiendo controlar, no hay problema. Cuando si te puedes meter en un gran lío, es si coges el coche bajo sus efectos. No hablamos solo de , sino de la cantidad de accidentes que causa. Sé prudente y deja el coche en casa si bebes. No te gusta la Navidad. Hay muchas personas a las que la Navidad no les gusta. Las razones son innumerables, pero no importa. Si tienes que coger el coche en estos días, ten en cuenta que muchos sí están celebrando estas fiestas, que hay más imprudencias y más tráfico. Extrema las precauciones al volante y si estás triste, ánimo y piensa en otras cosas mientras conduces.

Hay muchas personas a las que la Navidad no les gusta. Las razones son innumerables, pero no importa. Si tienes que coger el coche en estos días, ten en cuenta que muchos sí están celebrando estas fiestas, que hay más imprudencias y más tráfico. Extrema las precauciones al volante y si estás triste, ánimo y piensa en otras cosas mientras conduces. Nervios en carretera. ¡Qué de compromisos trae la Navidad! Quieras o no, tendrás que cumplir con la mayoría y llegar a tiempo. ¿Te pone nervioso y te entran las prisas? Si es así, cálmate y respira. Conducir nervioso te vuelve más imprudente. Y las imprudencias se pagan en forma de multa y a veces de maneras mucho peores.

¡Qué de compromisos trae la Navidad! Quieras o no, tendrás que cumplir con la mayoría y llegar a tiempo. ¿Te pone nervioso y te entran las prisas? Si es así, cálmate y respira. Conducir nervioso te vuelve más imprudente. Y las imprudencias se pagan en forma de multa y a veces de maneras mucho peores. Más peatones por las calles. En Navidad no parece que todo el mundo está en las calles, es que lo está. Tienes que cambiar tu forma de conducir y volverte más cauteloso. No pases por alto las infracciones de los peatones, que se saltan semáforos o cruzan por donde no deben. Tú llevas un coche y tienes que evitar que sus conductas terminen en un accidente.

En Navidad no parece que todo el mundo está en las calles, es que lo está. Tienes que cambiar tu forma de conducir y volverte más cauteloso. No pases por alto las infracciones de los peatones, que se saltan semáforos o cruzan por donde no deben. Tú llevas un coche y tienes que evitar que sus conductas terminen en un accidente. El mal tiempo. En casi toda España hace mal tiempo en Navidad. Aunque no siempre nieva, puede hacerlo, también arrecia el viento o llueve. Sobre todo en los desplazamientos largos, no cojas el coche sin consultar la climatología y sigue todos los consejos de las autoridades.

En casi toda España hace mal tiempo en Navidad. Aunque no siempre nieva, puede hacerlo, también arrecia el viento o llueve. Sobre todo en los desplazamientos largos, no cojas el coche sin consultar la climatología y sigue todos los consejos de las autoridades. Atascos. Los atascos son una pesadilla antes de Navidad, durante y después. En realidad todo el año. El aumento del tráfico te puede llevar a ser más imprudente al conducir. Una vez más, tranquilo. Hay que llegar a tiempo, pero lo importante de verdad es que llegues. Paciencia y buena música te ayudarán a no cometer infracciones.

No queremos ponernos en lo peor y amargarte las fiestas, todo lo contrario. Se pueden disfrutar mucho sin cometer imprudencias al volante. ¿Si te llega una multa? Vamos a ver qué puedes hacer.

¿Qué hago si me llega una multa de tráfico en Navidad?

Si te llega una multa de tráfico a casa, comprueba todos los datos. Después, no la dejes en un cajón para otro día. Tienes que pensar si la vas a pagar o recurrir. Olvidarte de ella no es una opción, luego siempre llega otra y encima con recargo.

Si piensas que la multa se puede recurrir, no lo dudes ni por un momento. Comprueba el organismo que la ha impuesto e inicia la reclamación. Qué fácil parece, cuando luego es un engorro y no tienes casi tiempo.

Entonces, ¿no sería buena idea contratar un servicio legal que incluya la reclamación de multas? Con el apoyo de asesores expertos encontrarás esta ayuda y cuentan con un test de riesgo. En tres minutos sabrás por qué precisas contar con su equipo de abogados.

Además, no solo estarás cubierto en el caso de recibir una multa. También en muchos otros aspectos de la vida diaria. Todo el mundo necesita asesoramiento legal en diferentes momentos y saber que la solución está en manos de profesionales te hará dormir mejor.

Con LEGÁLITAS no podrás olvidar que aumentan las multas de tráfico en Navidad, pero sí estarás más tranquilo. Tendrás la seguridad de no pagar ninguna infracción injusta. Conduce bien estas fiestas, pero no te desesperes si te cae alguna sanción. Solo cuenta con la ayuda que necesitas.