Vía libre a la ley del PSOE para evitar el derribo de Valdecañas. La Junta no encuentra "ningún inconveniente" para que el texto se pueda tramitar en la Asamblea de Extremadura, por lo que el siguiente paso será su debate en el pleno. Gracias a la mayoría absoluta socialista la propuesta ya tiene asegurada su aprobación, pero al tratarse de una iniciativa legislativa que parte de los grupos parlamentarios y no del Gobierno, el Reglamento de la Cámara obliga al trámite de consulta con la Junta. El Ejecutivo debe manifestar su conformidad o no con la tramitación de la propuesta de ley, pudiendo vetarla si considera que afecta al presupuesto en curso.

El consejero portavoz, Juan Antonio González, explicó este miércoles que no es el caso, por lo que el Consejo de Gobierno da vía libre al texto al no afectar "absolutamente a nada". La propuesta, que se registró el pasado 29 de diciembre, modifica el mapa de la Red Natura 2000 para incluir como Zonas de Especial Protección de Aves (Zepa) 55 territorios que ya se creían catalogados, pero que no cuentan con una declaración oficial como tal. Ahora se catalogan de forma expresa y se dicta su inclusión en la Red. Al no contar hasta ahora con tal declaración, se mantienen las resoluciones firmes relativas a licencias, proyectos, planes e instrumentos de ordenación que se hayan visto afectados en este tiempo. De esta forma, se permitiría mantener en pie las construcciones que ya están levantadas en Valdecañas (no seguir edificando, porque a partir de la aprobación de la propuesta de ley sí sería oficialmente una Zepa), pero tal y como puso de manifiesto el pasado lunes la organización agraria Apag Extremadura Asaja, se abre el interrogante sobre otras cuestiones como, por ejemplo, las sanciones a los agricultores y ganaderos, a los que se habría multado durante los últimos 20 años en base a una normativa "inexistente". Además de Valdecañas, entre esas 55 Zepas no declaradas (hasta ahora "lo único que existe son unas propuestas técnicas de zonas de especial protección para las aves que órganos técnicos y directivos inferiores remitieron, pero como meras propuestas", recoge el texto del PSOE) también se incluyen la de la Ciudad Monumental de Cáceres, el azud de Badajoz, las Hurdes o los Llanos de Trujillo. (Ver cuadro adjunto). En el texto de su propuesta, el PSOE alega que «se hace imprescindible y necesario» proceder a tal declaración, para asegurar la protección ambiental que dispensan las Zepas, y también para dar cobertura a las actividades que a tal fin se han realizado hasta ahora, que como en el caso de Valdecañas, «pueden ser jurídicamente cuestionadas por falta de cobertura suficiente». «Tampoco podemos obviar la urgencia de legalizar aquellas actuaciones y actos firmes que se hayan realizado y que sean conformes con la declaración, y lo hubieran sido con los instrumentos de ejecución de lo que se creía que eran Zepas legalmente declaradas», se detalla. Como argumento para justificar su visto bueno a la tramitación de esta norma, la Junta alega que «no afecta absolutamente nada» al presupuesto autonómico en curso y que «va a dar seguridad jurídica a las Zepas», al tiempo que ayuda a cerrar definitivamente los problemas que se han causado por la propia falta de declaración como zonas protegidas. Las 55 zonas Zepa sin declaración oficial a las que hace referencia la propuesta del PSOE: 1. Embalse de Arrocampo. 2. Campiña Sur- Embalse de Arroyo Conejo. 3. Embalse de Borbollón. 4. Embalse de Los Canchales. 5. Embalse de Montijo. 6. Embalse de Vadecañas. 7. Embalse de Valuengo. 8. Colonias del Cernícalo Primilla de Almendralejo. 9. Llanos de Trujillo. 10. Llanos de Zorita y embalse de Sierra Brava. 11. Sierras Centrales y embalse de Alange. 12. Sierras de Peñalsordo y Capilla. 13. Hurdes. 14. Riberos del Almonte. 15. Llanos de Alcántara y Brozas. 16. Sierra de Gata y Valle de las Pilas. 17. Azud de Badajoz. 18. Colonias del Cernícalo Primilla de Saucedilla. 19. Charca Vega del Machal. 20. Embalse de Horno Tejero. 21. Embalse de La Serena. 22. Llanos y Complejo lagunar de La Albuera. 23. Embalse de Zújar. 24. Arrozales de Palazuelo y Guadalperales. 25. Colonias del Cernícalo Primilla de Acedera. 26. Colonias del Cernícalo Primilla de Trujillo. 27. Colonias del Cernícalo Primilla de Fuente de Cantos. 28. Colonias del Cernícalo Primilla de Guareña. 29. Colonias del Cernícalo Primilla de Llerena. 30. Colonias del Cernícalo Primilla de Zafra. 31. Nacimiento del Río Gévora. 32. Vegas del Ruecas, Cubilar y Moheda Alta. 33. Complejo lagunar Ejido Nuevo. 34. Complejo Los Arenales. 35. Charca Dehesa Boyar Navalmoral. 36. Charca La Torre. 37. Charca Arce de Abajo. 38. Embalse de Alcántara. 39. Embalse de Aldea del Cano. 40. Embalse de Brozas. 41. Embalse de Talaván. 42. Embalse de Vegas Altas. 43. Embalse Gabriel y Galán. 44. Colonias del cernícalo primilla de la ciudad monumental de Cáceres. 45. Colonias del cernícalo primilla de Garrovillas. 46. Colonias del cernícalo primilla de San Vicente de Alcántara. 47. Magasca. 48. Pinares de Garrovillas. 49. Río y Pinares del Tiétar. 50. Colonias del cernícalo primilla de Casa de la Enrejada. 51. Colonias del cernícalo primilla de Brozas 52. Colonias del cernícalo primilla de Alburquerque. 53. Colonias del cernícalo primilla de Jaraíz de la Vera. 54. Colonias del cernícalo primilla de Ribera del Fresno. 55. Colonias del cernícalo primilla de Belvís de Monroy.