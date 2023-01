Shakira está muy (pero que muy) dolida, de eso no hay dudas a estas alturas de la película, por fascículos, de su superación con Gerard Piqué. El último capítulo fue demoledor: este jueves destrozó al exjugador del Barça y su actual pareja, Clara Chía, en su canción con Bizarrap. Qué gran rajadacontra ambos por la supuesta infidelidad que sufrió, la cual rompió una relación de 12 años y dos hijos en común, hasta el punto que las feministas han diseccionado el tema 'BZRP Music Sessions #53'. Pero parece que la artista no solo está despechada con ellos dos, sino que también la tiene tomada con la familia de su ex. Tanto que tiene colocada una bruja de tamaño real en el balcón de su casa. Hasta ahí, uno puede pensar que le gustó mucho la decoración de Halloween, pero en las redes sociales no ha pasado desapercibida su ubicación: está orientada hacia la vivienda de susexsuegros en Esplugues de Llobregat.

La fotografía fue la guinda envenenada a una jornada llena de dardos. En su nueva canción, la artista menciona a Montserrat Bernabéu, madre de Piqué: "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda", canta, recordando que tras la separación, el exfutbolista se mudó a un piso en el centro de la ciudad condal. No hay que ser un as para elucubrar que Shakira tilda de bruja a su exsuegra y así lo han hecho las redes sociales, que también ponen en tela de juicio la actitud de la artista. Por cierto, la bruja está concreta y casualmente dirigida hacia la cocina de la casa. Shakira en el ojo del huracán: la acusan de plagio por su canción a Piqué con Bizarrap La madre de Piqué es una reputada doctora El periodista de RAC1, Jordi Basté, es quien habló de este asunto. "Abren la ventana y se encuentran a la bruja. Además, da miedo", señaló el director y presentador de 'El món', que después alabó a la madre de Piqué. "Conozco a la doctora Bernabéu, es una médico muy valorada en la lucha por la neurorrehabilitación y tiene una humanidad por encima de la media". En concreto, Bernabéu, de 59 años, es especialista en Medicina Física y Rehabilitación en el Institut Guttmann de Barcelona, donde, tras ejercer de jefa de Unidad de Daño Cerebral, en 2018 ascendió a directora asistencial. Por todo ello, Basté lamentó que la mujer tenga que verse en medio de una guerra sucia tras la ruptura de Piqué con la cantante colombiana. En este sentido, los usuarios de Twitter también se han pronunciado. "Lleva meses así [la bruja]" o Shakira "está ida" son alguno de los comentarios. SHAKIRA está que se sale y coloca 1 Bruja en el balcón de su casa que da directamente a la de su SUEGRA.

¿Existe indirecta más directa? 😂 pic.twitter.com/EkdFiXLKPW — Marc 🐾 (@amaerx) 12 de enero de 2023 Una cantante denuncia a Shakira por plagio