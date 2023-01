Una vez aprobada la ley ómnibus que permite la contratación de médicos extracomunitarios para incorporarse a la sanidad pública madrileña, la Comunidad de Madrid tiene ahora que publicar el procedimiento que se ha de seguir para efectuar esas nuevas contrataciones. La Consejería de Sanidad está ultimando la redacción de la orden o resolución que lo detalle y a partir de ahí, solo cabe esperar a ver cuántos médicos no residentes en Europa y con el título homologado quieren incorporarse a trabajar en el sistema público de la región.

Porque no hay datos de cuántos profesionales pueden responder a la oferta y el problema puede estar en que lo mismo que los profesionales nacionales no han querido aceptar determinadas plazas, los extracomunitarios tampoco las quieran. En la Atención Primaria de Madrid, donde la huelga de médicos y pediatras comenzó el pasado 21 de noviembre, hay 5.211 plazas creadas, pero alrededor de un centenar de ellas no tienen un profesional asignado porque no ha habido facultativos que las hayan solicitado y las causas, según denuncian los sindicatos y médicos, es que las condiciones laborales no les compensan. De modo que, sin cifras sobre los médicos no europeos que querrían apuntarse al sistema público, la iniciativa saldrá un poco a ciegas.

Datos y perspectivas

El Colegio de Médicos de Madrid tiene las estadísticas de los médicos extracomunitarios que han solicitado la colegiación para ejercer en Madrid, pero ese dato no dice nada sobre cuántos estarían interesados en dar el paso al servicio público. En un comunicado del pasado mes de noviembre, el Ejecutivo regional informó de que cerca del 8% de los médicos internos residentes (MIR) en Madrid son extracomunitarios y el vicepresidente Enrique Ossorio afirmó que suman alrededor de 140.000, dando a entender que este sería el número de médicos adicionales con los que podría contar la Comunidad con la ley ómnibus en vigor. Además, informó de que se habían expedido 148 expedientes de especialistas extracomunitarios para prácticas, que son susceptibles de ser homologados por el Gobierno nacional y, por tanto, incorporados después al sistema de salud madrileño.

Pero una cosa es el número de médicos no europeos que estén ahora mismo en el mercado y otra que sean susceptibles de ser contratados, ya que la ley solo permite contratar a aquellos que ejerzan una especialidad deficitaria en la región, no cualquiera. Y de entre estos, "algunos estarán trabajando en el sector privado”, donde no hay limitaciones para contratar a extracomunitarios siempre que tengan los títulos homologados, “en condiciones mejores que las que ofrece la Comunidad en las plazas vacantes", apunta Javier Padilla, portavoz de sanidad de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, que cree que esta iniciativa "puede servir de ayuda, pero no es la solución" a los problemas de la sanidad madrileña porque previsiblemente el número de profesionales que se puedan incorporar mediante esta fórmula sea "muy pequeño".

"En Atención Primaria necesitamos cubrir las vacantes, pero también ampliar el número de plazas para reducir el número de pacientes por médicos o atender los puestos que quedan vacíos por las bajas médicas o los permisos de los profesionales de familia", explica.

Venezolanos dispuestos

De momento, los que se han ofrecido abiertamente para paliar la falta de sanitarios en España son los 6.000 médicos venezolanos que residen en nuestro país, de los que 1.100 están esperando la homologación de sus títulos por parte del Gobierno de España, según explicaba Giovanni Provenza, presidente de la Asociación de Médicos Venezolanos en España a este periódico cuando se desató la crisis sanitaria en Madrid. Precisamente, en la región madrileña residen 710 de estos facultativos que trabajan en el sector privado como médicos generales.

Mostraban su disposición a trabajar "en cualquier centro de salud, hospitales públicos o centros privados" y ponían el foco, particularmente, en la Comunidad de Madrid. Llegaron a reunirse con la Consejería de Sanidad pero no se han producido nuevos encuentros, indica el doctor Provenza a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica. El médico también explicaba que el Gobierno ha aprobado la actualización de los requisitos para las solicitudes de homologación de títulos extranjeros y se ha adquirido el compromiso de reducir el plazo de resolución a un máximo de 6 meses, cuando actualmente son 24. Tampoco en ese sentido hay novedades, añade.

Homologación de títulos

En noviembre, el Consejo General de Médicos (CGCOM) daba a conocer un informe en el que se subraya que la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad está acelerando las homologaciones de médicos extracomunitarios de cinco especialidades: Familia, Radiodiagnóstico, Anestesiología, Medicina del Trabajo y Psiquiatría, ante la escasez de profesionales. El estudio se ocupa del reconocimiento de títulos extranjeros de especialistas en Ciencias de la Salud con el objetivo de valorar la resolución del 4 de noviembre de 2022 promovida por la mencionada dirección que actualiza criterios sobre títulos extranjeros y citan un informe jurídico del CGCOM.

Un título de especialista, válido en el país de origen del médico extracomunitario, no es posible homologarlo directamente en nuestro país, recuerda el CGCOM

En el mencionado informe, la corporación recuerda que un título de especialista, válido en el país de origen del médico extracomunitario, no es posible homologarlo directamente en nuestro país. Es necesario homologar, primero, el título de médico y después, el de especialista. Las competencias están diferenciadas y en el Ministerio de Sanidad, detallan, se exigen requisitos básicos con relación a cada especialidad, como requisito previo para su reconocimiento en España de un período mínimo de programa formativo en el país de origen y sujetarse a la norma que regula dicho procedimiento.

"No hay que olvidar que incorporar médicos extranjeros con el título homologado, pero sin la especialidad certificada para ejercer como tal, mientras tramitan su homologación, es una ilegalidad en el Sistema Nacional de Salud", advierte el Consejo General. Añade que, actualmente, no existe un temario específico en relación con la prueba teórico-práctica a realizar en las convocatorias de homologación. La resolución antes mencionada contiene la fijación de los criterios generales de este sistema de reconocimiento profesional y muestra las "reglas del juego" que han de regir en las correspondientes convocatorias, añade la organización.

En Tarragona donde, el 41% de los nuevos colegiados en 2021 fueron extracomunitarios

El CGCOM cita a la Asamblea General del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB) que dio su visto bueno para crear la sección de los facultativos extracomunitarios, convirtiéndose en el segundo colegio profesional en contar con un apartado para los profesionales sanitarios con formación de fuera de la Unión Europea. El primero fue, en 2021, el de Tarragona donde, el 41% de los nuevos colegiados que tuvieron el año pasado, fueron extracomunitarios (un 47 % de extranjeros, en total). Un porcentaje que año a año va incrementando, asegura la corporación.

Garantías de formación

Este mismo jueves, el presidente de los médicos, el doctor Tomás Cobo, volvía a trasladar la inquietud que tiene la corporación colegial en torno a las condiciones en la contratación de estos profesionales. "Hay que tener la seguridad de que tienen las mismas competencias que se exigen en todo el marco europeo", apuntaba el doctor Cobo en la presentación de los resultados del 'Estudio sobre jornada laboral y descansos de los MIR en España', un informe que pone en relieve las condiciones laborales de los médicos residentes.

Justo antes de Navidad, el Foro de la Profesión Médica -formado por el CGCOM, la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (FACME); la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina- aludían a la antes citada resolución de Sanidad del 4 de noviembre de 2022. Y pedían que no se cruzasen "líneas rojas" en la contratación de estos profesionales. Insistían nuevamente: incorporar médicos con certificados obtenidos en el extranjero al Sistema Nacional de Salud con el título de medicina homologado pero sin la especialidad certificada para ejercer como tal, mientras se tramita su homologación "es una ilegalidad".

Precisamente el Ministerio de Sanidad ha convocado este sábado -21 de enero- la prueba para acceder a una de las 11.171 plazas ofertadas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) en Medicina, Farmacia, Enfermería y de las titulaciones del ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física. Un total de 27.796 aspirantes han sido admitidos para presentarse este año a un examen que se celebrará en 28 sedes de todo el país. En concreto, en la titulación de Medicina la oferta es de 8.550 plazas, un 5% más que en la convocatoria previa.

En plena crisis por la falta de médicos en España y con los facultativos de Atención Primaria sumidos en numerosos conflictos en varias comunidades por sus condiciones laborales, la especialidad con mayor oferta es Medicina Familiar y Comunitaria, con 2.455 plazas. A ellas aspiran 12.668 médicos, un 74% procedentes de universidades españolas y un 22% extracomunitarios.