Las historias más disparatadas suelen tener un por qué. Hace un par de días, se hizo viral una chica que venía a Asturias y, tras quedarse sin leche para desayunar, salió en busca de un lugareño que le cediera un brick. Para su sorpresa, este amable vecino le obsequió con una garrafa de cinco litros a medio llenar de leche "recién exprimida", según comentó en un vídeo que colgó en sus redes sociales.

Nada más lejos de la realidad. La joven sabe sobradamente que las vacas no se exprimen. Esta chica en cuestión es Mimi Aparicio, una catalana que, tras vivir una pandemia en ERTE y llena de incertidumbre, decidió cambiar de vida. La barcelonesa comenzó entonces a buscar casas por los pueblos del Principado. Había estado de vacaciones y se había enamorado de la región, aunque también el descenso en el pago de los impuestos fue algo que le hizo más llevadera la toma de esta valiente decisión. "Para qué nos vamos a engañar", asegura Aparicio a LA NUEVA ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica.

Tras dos años de búsqueda incansable de alguna casa con jardín -"mi sueño", aclara la joven con énfasis-, llegó el día en el que Mimi tuvo un presentimiento: "Llegué un buen día al trabajo y le dije a mi jefe de por aquel entonces que había tenido una premonición. 'Hoy voy a encontrar casa', le comenté. Claro, el hombre, tras ver mi asombro, me dio el día libre", comenta la "influencer", quien, rauda, se apresuró a coger el coche y venirse a Asturias.

"Cuando llegué, un par de vecinos que había tenido en mi anterior visita me ayudaron y fuimos rápido a ver una casa que estaba en Salas". Por desgracia, no le gustó. Aquella finca no era lo que Mimi buscaba, no le hizo falta ni entrar dentro: "Ya por fuera me di cuenta de que no era la mía". En el camino de vuelta a la vivienda de sus amables intermediarios, cuya ubicación Aparicio prefiere no desvelar "por algo que luego te contaré", se encontraron con un lugareño que, al parecer, era una cara conocida por sus amigos asturianos. "'Esta guaja es catalana y busca una casa', dijeron ellos con esas palabras asturianas que tanto me gustan. De repente, el señor nos dijo que había una finca vacía al lado de la suya y me enamoré al instante, era lo que estaba buscando", relata Aparicio sobre el primer encuentro que tuvo con el que ahora es su vecino.

El resto de la historia ya la conocen. La joven cuelga un vídeo saliendo a buscar leche para desayunar y su amable vecino le regala una garrafa con la que ordeñó de sus vacas. Aparicio agradece este acto y la denomina leche "recién exprimida", por lo que se hace viral en las redes y sufre duras críticas. Todo se trató de un error porque "me puse nerviosa". No obstante, la catalana también recibió muchos mensajes de apoyo, ya que "se le ve muy agradecida y hay que saber perdonar los fallos", según comentan en la publicación cientos de personas.

Sin embargo, aunque parezca todo encaminado para terminar con un final feliz, la triste realidad de la Asturias actual no ha permitido que Mimi Aparicio haya encontrado trabajo en el Principado, por lo que ha tenido que regresar a Barcelona. "Estoy buscando algo por allí pero no hay manera. Yo soy conductora de autobuses y estoy deseando que me salga algo en Asturias para irme definitivamente, aunque de momento estoy trabajando en una tienda un par de días a la semana aquí en Cataluña", lamenta la joven, que está recibiendo "mensajes de hombres para regalarme medias, ya que siempre llevo las mismas en los vídeos porque los grabé todos el mismo día y quieren saber mi ubicación, por lo que prefiero dejar en el aire la situación de mi casa", critica.

Aparicio, que ya cuenta con cientos de miles de reproducciones en un canal de Tiktok en el que cuenta sus hazañas por tierras astures con un toque paródico, está deseando volver, y espera que esta vez "sea la definitiva". Pero para eso tiene que encontrar trabajo en la Asturias vaciada...