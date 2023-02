La separación de Shakira y Piqué acaparaba hace tan solo unas semanas las portadas de la prensa de todo el mundo. La archiconocida cantante colombiana ponía punto y final a una relación de doce años, con dos hijos en común, con el exfutbolista del FC Barcelona Gerard Piqué. Tras esto, una tormenta mediática entorno a la ya expareja no ha cesado y todo el país ha sido testigo de cada paso que daban ambos, sin olvidar a la actual novia de Piqué, Clara Chía.

La colombiana no ha dudado en aprovechar la fuente de inspiración que le ha regalado Piqué, así como la especial atención que tiene en estos momentos, para sacar rentabilidad de su ruptura. Lleva ya cuatro canciones dedicadas al exfutbolista. Porque, como ella bien dice: "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

"Te felicito": el desengaño

Fue en abril de 2022 cuando comenzó todo. Shakira publicaba una canción junto a Rauw Alejandro en la que rezaba: "te felicito, qué bien actúas" ante los oídos de unos fans que, por aquél momento, solo la tomaron como una canción más.

"Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos de tanto llorar por ti", cantaba una Shakira desengañada. "Y ahora resulta que lo sientes. Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes", entonaba. Acababa de romper su relación con quien fue su pareja 12 años y el padre de sus dos hijos tras descubrir que no era feliz junto a ella. Al parecer, la colombiana acumulaba algunas decepciones de su expareja.

"Melancolía": la justificación

Con un videoclip que comienza con su "Te felicito" de fondo, Shakira daba a entender que este tema, publicado seis meses más tarde, continuaba la historia del anterior.

"Melancolía", junto a Ozuna, suena a despecho y justificación. "No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía", justificaba la cantante en el primer verso de su canción.

En este momento ya se conocía el noviazgo de Piqué y Clara Chía, del que se empezó a hablar entre finales de agosto y comienzos de septiembre. En este momento se ve a una Shakira rota por el fin de una relación, culpando a Piqué del final de su amor y asumiendo que quien fuera su pareja ahora estaba con otra persona.

BZRP Music Sessions #53: la venganza

Enero de 2023. La infidelidad de Piqué a Shakira es el tema del momento. La colombiana eligió a Bizarrap, productor estrella del momento, para lanzar una colaboración llena de reproches.

El tema hizo historia colocándose en el primer lugar de la lista mundial de temas de YouTube en la primera semana de su lanzamiento. Además, el vídeo oficial acumuló 54,3 millones de visitas en las primeras 24 horas después de su publicación.

Cientos de reacciones no se hicieron esperar, entre ellas de muchos de famosos, que se quedaban sin palabras ante el 'beef' que tiró, en tres minutos y medio de canción, la colombiana a Piqué y su actual novia. Ya son historia de la música contemporánea frases como "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan" o "Cambiaste un Rolex por un Casio", que incluso apareció en un mural de València. Sin olvidar el famoso "Perdón que te sal-pique" o el calculado "Clara-mente".

En este momento todo el mundo hablaba de la infidelidad, del famoso bote de mermelada y de la buena relación de sus hijos con Clara Chía. Shakira, despechada, repartió y se quedó más que tranquila dejando claro al mundo que con ella no se juega.

"TQG": el empoderamiento

"Te quedé grande". Guiño a la letra de su sesión con Bizarrap, Shakira se une a Karol G para dedicar una canción a sus respectivos ex. El tema, publicado este 24 de febrero, acumula en 3 días 90 millones de visitas en YouTube.

"Tú buscando por fuera la comida, y yo diciendo que era la monotonía", canta Shakira en una clara alusión al gran desengaño de Clara Chía. Se muestra más segura y más fuerte.

"Tú te fuiste y yo me puse triple M: más buena, más dura, más level". Una declaración de intenciones, Shakira se reafirma en que ella ya lo ha superado y es la más beneficiada de esta ruptura, pues no quiere competir por ningún hombre. "TQM pero TQG", cantan ambas colombianas a sus exparejas, cómplices tras haber pasado rupturas similares.