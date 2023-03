Una joven enfermera de Vall d'Hebron, Begoña Suárez, se ha hecho viral por un vídeo que ha colgado en TikTok donde se queja de que, para optar a las oposiciones de enfermería en Catalunya, se les exige disponer del "puto C1 de catalán", algo que ella, pese a que existen "3.500 plazas", no se va a sacar. "Se va a sacar el C1 de catalán mi madre".

Desde hace diez años este certificado es imprescindible para todos los funcionarios de la Generalitat y los ayuntamientos de Catalunya, con la finalidad de garantizar que todos los catalanes puedan tener una atención tanto en castellano, como en catalán, sea cual sea su preferencia.

En el vídeo la joven protagonista, que es andaluza, más concretamente de Cádiz, critica este requisito, y su opinión ha generado multitud de críticas, entre ellas las de algunas autoridades catalanas como la del conseller de Salud, Manel Balcells, quien ha calificado de "intolerables" los hechos.

Las reacciones de los internautas no se han hecho esperar, como la respuesta de una enfermera valenciana, que está ejerciendo su profesión en Holanda: "Soy una enfermera valenciana y por lo tanto me he criado en una comunidad autónoma con dos idiomas oficiales, el valenciano y el castellano, y he aprendido a hablar los dos", comienza.

A continuación, empieza con su opinión personal: "Si vamos a trabajar en un sitio donde lo más importante es poder comunicarte con tu paciente, como es el caso de la enfermería, necesitas saber los idiomas oficiales. Hay muchísima gente, sobre todo muchas personas mayores, que no saben comunicarse bien en castellano, pero sí en valenciano o catalán", aprecia.

Además, considera que aunque una persona sepa hablar los dos idiomas, al ser ambos oficiales, tiene derecho a poder comunicarse en cualquiera de los dos: "Incluso hay personas que pudiendo comunicarse en ambos idiomas eligen hacerlo en uno de ellos porque se sienten más cómodas o porque se sienten más identificados, y tienen todo el derecho del mundo a hacerlo, porque los dos son idiomas oficiales", considera.

La joven enfermera compara la situación de la andaluza con la que tuvo que vivir ella cuando se mudó a Holanda: "Si eres tú la persona que decides mudarte a un sitio diferente, ya sea a otra comunidad autónoma o a otro país, creo que eres tú quien tiene que hacer el esfuerzo para adaptarte. Si eso conlleva aprender un idioma, lo vas a tener que hacer. Cuando yo me vine a Holanda tuve que aprender el holandés. Si soy enfermera y quiero comunicarme con mis pacientes, soy yo la que tiene que hacer el esfuerzo para conseguirlo", opina.