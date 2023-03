Los Del Río cantando la ‘Macarena’ pusieron el colorín final a la inauguración del nuevo hospital de Sevilla que este lunes inauguró el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. La noticia de la fiesta por el nuevo centro hospitalario llegó a oídos de los médicos que convocados por el Sindicato Médico Andaluz protestaban a las puertas del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Sevilla. La indignación fue palpable y el sonido de los gritos subió: “Moreno Bonilla más médicos de plantilla”. El Sindicato Médico Andaluz retoma sus protestas y convoca una jornada de huelga el miércoles 12 de abril.

La estampa muestra con claridad la tensa situación de la sanidad pública en Andalucía. En Madrid la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha logrado la paz tras cuatro duros meses y el foco vira hacia Andalucía. El Gobierno de Moreno lo achaca a las elecciones. En la comunidad andaluza solo hay municipales, las autonómicas se celebraron en abril. Sin embargo, en el PP calculan que estratégicamente se pone a Moreno, el barón moderado con mayoría absoluta al que Feijóo envía a otras comunidades a captar voto socialista, en el punto de mira con intereses electorales. Lo avisó la vicepresidenta Yolanda Díaz en Sevilla este martes: "Moreno no necesita a Vox para privatizar la sanidad". Los facultativos que protestan se desmarcan de todas esas lecturas políticas y piden que se les atienda.

El Sindicato Médico ha roto la tregua que firmó el pasado 25 de enero y que logró desconvocar las protestas. En la brecha siguieron contra la Junta el resto de sindicatos CCOO, UGT y CSIF. El acuerdo pasaba por reducir la agenda de los médicos de primaria a 25 pacientes en caso de pediatras y 35 para medicina general. Además se pondría en marcha la llamada continuidad asistencial, permitiendo que de forma voluntaria los médicos de primaria que quisiera pudieran alargar su jornada por la tarde cobrando esas horas y con un máximo de otros 25 pacientes. El Sindicato Médico asegura que ese acuerdo siguen siendo papel mojado y que nada se ha puesto en marcha. La indignación entre quienes protestaban este lunes era máxima.

Rafael Carrasco, presidente del Sindicato Médico Andaluz, aseguró que sí hay conversaciones abiertas con la consejera de Salud, Catalina García, y con su viceconsejero, Miguel Ángel Guzmán, de formas “duras” y “correosas”, “algo intransigente”, dicen los distintos interlocutores sindicales. “Hablamos pero no ponen nada sobre la mesa, solo dan vueltas al mismo papel del acuerdo cerrado hace dos meses”, aseguran desde la organización médica sindical. Desde el Gobierno andaluz cierran filas con la consejera de Salud aunque desde Presidencia vigilan muy de cerca todas las negociaciones y ha sido directamente el presidente el que ha dado orden de cambiar la orden de tarifas y de cerrar un gran acuerdo con CCOO y UGT.

Dos meses en blanco

“Entendemos que dos meses de plazo es suficiente tras decidir aparcar nuestras movilizaciones”, señaló Carrasco, que anunció que ya hay un calendario de protestas, con una protesta el miércoles 29 y otra manifestación con convocatoria de huelga tras la Semana Santa, el 12 de abril. “Dependerá de la marcha de las negociaciones”, advierten. El Sindicato Médico se mantendrá al margen de la ‘Marea Blanca’ por la sanidad que ha convocado una gran marcha este domingo 26 de marzo, donde sí participarán CCOO y UGT. Estos sindicatos han firmado a su vez un tercer acuerdo de concertación social con el presidente de la Junta que incluyó un capítulo específico en defensa de la atención primaria. Esa firma, advierten, no será un cheque en blanco y las protestas seguirán en pie hasta que se adopten medidas y se vuelva a rectificar la orden sanitaria que abre la posibilidad de conciertos con la privada en la primaria.

Consultas de acogida

Salud emplazó a un mes para plasmar el acuerdo alcanzado con el Sindicato Médico en enero pero denuncian que no ha habido instrucciones precisas. “Tenemos que plantarnos. Son nuestros compañeros los que nos han pedido que salgamos a la calle hoy. Nos están tomando el pelo y no nos vamos a conformar con una demora infinita. La sensación entre los médicos de atención primaria es de desesperación”, señaló Carrasco. El problema es, avisan, que no hay presupuesto. Los médicos están además molestos porque se refuercen las plantillas de enfermería y se apueste por medidas como las consultas de acogida, donde son los enfermeros quienes hacen un primer cribado de los pacientes.

El Sindicato Médico ha pedido también una cita para aclarar la orden de conciertos con la privada y su extensión a la primaria en casos de “extrema necesidad o catástrofe”. “No entendemos por qué se hace ahora y por qué se tasan las consultas a un precio muchísimo más elevado comparado con lo que reciben los facultativos en la pública. Nos parece muy inoportuno”, avisó Carrasco, que lamentó que se deje abierto concertar en el caso de una “sobrecarga asistencial”.

Los médicos aplaudieron la apertura de un nuevo hospital público en Sevilla con la recuperación del militar tras 15 años abandonado por el anterior Gobierno andaluz del PSOE. El problema ahora es, indican, que no hay personal y se mantiene con profesionales de otro hospital cercano, el Virgen del Rocío. “No sabemos qué tipo de personal va a ir ni de dónde procede. Nos gustaría que fuéramos informados”, señaló Carrasco.

Por su parte, el presidente andaluz inauguró la ampliación completa del Hospital Militar de Sevilla, que pasará a llamarse Muñoz Cariñanos, en honor al médico militar asesinado por ETA. El otorrinolaringólogo de muchos artistas murió tras varios disparros a bocajarro en su consulta del centro de Sevilla en el año 2000. Los cantantes Los del Río, amigos del médico, acudieron como homenaje a su doctor y acabaron por eso cantando en la inauguración de forma espontánea, aclaran desde la Junta. El presidente Moreno defendió que Andalucía tiene “la mayor plantilla de sanitarios de nuestra historia y la mayor de España” y ensalzó la “emoción” por la inauguración del hospital tras pelearlo los sanitarios durante años. El edificio quedó en la ruina tras pasarlo Defensa a la Junta y estallar la crisis de 2008. “Hemos puesto punto y final a una historia negra para cumplir con la palabra dada”, dijo Moreno, que habló de unas instalaciones que van a reforzar el sistema público de salud.

El hospital se reabrió durante la pandemia para pacientes covid en febrero de 2021 y desde entonces se ha rehabilitado por fases. Se atendieron en esa fase 10.211 pacientes, 5.318 por coronavirus. Ahora, el hospital cuenta con 375 camas de atención hospitalaria, “los diez mejores quirófanos que hay ahora mismo en España” a nivel técnico, con siete salas de endoscopia con alta tecnología, un hospital de día médico con 21 plazas y 25 camas de UCI. Será referencia en su unidad de lesionados medulares y se disponen 26 camas de hospitalización para salud mental. Las obras se han ejecutado en dos años y medio, desde agosto de 2020, y se han invertido 74 millones de euros. Moreno defendió que nadie ha gastado nunca más en sanidad pública, 13.800 millones de euros en el Presupuesto de 2023, “para garantizar la sanidad pública, universal y gratuita”. “Tenemos que hacer un esfuerzo por hacer más con las mismas cantidades y estirar el euro público”, agregó el presidente andaluz.