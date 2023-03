Aunque el Congreso ha rechazado dos veces esta legislatura legalizar el cannabis, entre los jóvenes españoles crece la percepción de que la marihuana no es tan perjudicial para la salud como para que siga prohibida y, por ello, cada vez miembros de este colectivo están a favor de suavizar las limitaciones actuales. De hecho, un estudio de la Fundación FAD presentado este miércoles revela que siete de cada diez personas de entre 18 y 34 años opina que el consumo frecuente de cannabis es menos perjudicial que un consumo habitual de alcohol o tabaco.

La conclusión de los investigadores es que los jóvenes españoles conocen los riesgos derivados del consumo de marihuana, pero los asumen por los beneficios que perciben relacionados con la diversión, la curiosidad o la experiencia grupal. Así, más de la mitad del colectivo (el 55,8%) admite que el riesgo de fumar la sustancia ilegal es bastante alto o muy alto y un 32% lo considera medio, frente a un escaso 12% que dice que es bajo o muy bajo. La mayoría de los jóvenes asocia el cannabis a problemas legales, relacionales, con los estudios o el trabajo, o al desarrollo de enfermedades y de trastornos de salud mental.

Pese a ello, los jóvenes que lo consumen de manera habitual señalan que les relaja (el 38%), les permite evadirse (el 33%) y les proporciona placer (19%). Y quienes lo consumen de manera experimental, asocian la marihuana a la diversión (el 40%), a las relaciones sociales (el 25%), a la curiosidad (el 25%) y a la moda (el 15%).

La encuesta no mide cuántos jóvenes consumen cannabis, solo sus percepciones, pero los últimos datos de consumo en España -de la encuesta oficial Estudes 2021- indican que es la droga ilegal más consumida: un 28% de los estudiantes entre 15 y 18 años la ha consumido alguna vez; el 22% en el último año y un 14% en el último mes. Y los consumidores problemáticos entre el conjunto de estudiantes, por su riesgo para la salud mental, sus relaciones o dificultades para el aprendizaje, suponen en torno al 3% del colectivo.

La normalización

El sondeo de la Fundación FAD Juventud presentado este miércoles está realizado con las respuestas online de 634 jóvenes de entre 18 y 34 años y de 382 personas de entre 35 y 65 años. Y compara los datos con un estudio realizado por la misma entidad en 2016, lo que permite conocer que cada vez más jóvenes creen necesario suavizar las normas que prohíben el consumo de marihuana, pero también crece el porcentaje de quienes apuestan por endurecerlas, lo que a juicio de los autores del estudio supone una "clara polarización" de las opiniones juveniles.

Si en 2016 el porcentaje de jóvenes que creía necesario suavizar dichas normas en torno al consumo, la venta y el cultivo era del 24%, en 2022 asciende al 33%. Además un 10% en 2022 opina que deberían abolirse completamente (15% en 2016). Por contra, los que piensan que deben endurecerse han pasado del 23% (en 2016) al 27% (en 2022). Acorde con estos datos, una mayoría de jóvenes cree que es necesario y conveniente afrontar en España la regulación del uso terapéutico del cannabis, aunque no es tan tajante la opinión respecto a la regulación del uso lúdico. Una mayoría (55,9%) cree que es necesaria y conveniente la regulación del uso para curar o minimizar los efectos de ciertas enfermedades, aunque casi el 30% cree que sería un error y el 14% dice no tener una opinión formada. Y el apoyo a una posible regulación del consumo lúdico es inferior: aunque el 35% de jóvenes lo considera necesario, es mayoritaria la postura de quienes lo considerarían un error (45%) y es también es relevante el porcentaje de quienes dicen no tener una opinión formada (20%).