España tarda 469 días en financiar los fármacos más innovadores frente al cáncer aprobados por Europa, frente a los 100 de Alemania. Además, de entre todos los tratamientos aprobados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) en 2022, sólo el 61% estaba financiado en nuestro país, frente al 90% de Italia, o 100% de Alemania. Es decir, uno de cada tres, no estaba financiado en España. Y de ese porcentaje, el 40% tuvo alguna restricción en la población elegible para la financiación, una cifra que contrasta con el 14% de Italia, o el 0% de restricciones en Alemania.

Son datos del informe 'Reflexión sobre la situación actual de España y posibles áreas de mejora en el acceso de los pacientes a la innovación oncológica', una iniciativa de la Fundación ECO -una red de expertos en Oncología, fundada en 2009 y creada por los responsables de los departamentos de los principales hospitales españoles- con la elaboración y metodología de la consultora IQVIA. El informe ha sido presentado este jueves en Madrid y concluye: desde 2018 hasta la actualidad, se ha agravado la situación de la incorporación y del acceso a medicamentos oncológicos en España.

La angustia de los pacientes

"No se entiende que un país como España, que está entre los países europeos que lideran actualmente el desarrollo clínico de la innovación oncológica sea, también, un país donde estas innovaciones tardan en llegar, o directamente no llegan a los pacientes. El tiempo es un elemento determinante para los pacientes, quienes no pueden asumir largas esperas en la aprobación de los fármacos", se ha lamentado el doctor Rafael López, presidente de la Fundación ECO y jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de Santiago, en la presentación de un trabajo que pretende identificar áreas de mejora.

A pesar de la importancia del acceso temprano de los pacientes a la innovación oncológica, durante los últimos años en España se ha reducido el número de medicamentos financiados, así como se han aumentado los tiempos de acceso a estos y las restricciones en financiación, las cuales continúan favoreciendo las inequidades entre territorios. Según los expertos, estos hechos se deben, fundamentalmente, a una causa económica.

La financiación

Porque, si se entra al detalle del informe, consultado por este diario, un aspecto clave para determinar el grado de incorporación de la innovación es el tiempo de financiación, es decir, el necesario para que un país financie un medicamento desde el momento en el que recibe la autorización de comercialización por parte de la EMA.

La obtención de la financiación de un nuevo medicamento de forma rápida, se remarca en el documento, genera la posibilidad de que el paciente pueda acceder antes a mayores opciones terapéuticas y, por tanto, tenga mayores posibilidades de obtener un tratamiento efectivo para su enfermedad.

517 días de promedio

En el caso de España, muestran retrasos considerables en los tiempos de financiación de medicamentos. Nuestro país tarda un promedio de 517 días en financiar un medicamento genérico y un promedio de 469 días en financiar un fármaco oncológico, frente, por ejemplo, a los 100 de Alemania. En el informe de 2019, el promedio de días necesarios para financiar un fármaco oncológico era de 414 días; en cambio, los datos del informe de 2021 muestran un aumento hasta esos 469.

Portugal, Francia y España son los países que tardan más en aprobar la financiación entre los analizados

Tiempos que, indica el documento, nos posicionan como el decimosexto país respecto al tiempo que se tarda en aprobar la financiación de fármacos oncológicos. De hecho, Portugal, Francia y España son los países que tardan más en aprobar la financiación entre los analizados. Además, de entre todos los fármacos oncológicos aprobados por esta institución, en 2022, sólo el 61% estaba financiado en España -frente al 90% de Italia, o 100% de Alemania—. Y de ese porcentaje, el 40% tuvo alguna restricción en la población susceptible para la financiación.

Otra indicación

Además de los nuevos fármacos aprobados, el estudio destaca que también es importante conocer las tasas y tiempos de aprobación de nuevas indicaciones de los medicamentos, es decir, fármacos que se están utilizando para una indicación y que obtienen la aprobación para utilizarse en otra indicación. Esto aporta nuevas opciones de tratamiento para otra población de pacientes.

En cuanto a las nuevas indicaciones, el 36% de las nuevas indicaciones oncológicas aprobadas por la EMA entre enero de 2018 y junio de 2021 estaban financiadas en España en enero de 2022, necesitando una media de 17,8 meses hasta la resolución positiva por la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos (CIPM), tiempo superior a lo de los nuevos fármacos.

España es el país que presenta una mayor proporción de ensayos clínicos en el área de Oncología

Para las nuevas indicaciones oncológicas, aunque la tasa de financiación sea similar a la de nuevos productos oncológicos, el proceso es más largo, suponiendo una media de 3,5 meses más hasta la resolución positiva, añade el estudio. Se ha observado un claro descenso en aprobaciones de financiación en el 2020, produciéndose la aprobación de la financiación de la mayoría de las nuevas indicaciones en el 2021. Sin embargo, España es el país que presenta una mayor proporción de ensayos clínicos en el área de Oncología, del total de ensayos realizados en el país.

Gasto sanitario

En esta línea y en relación a la inversión que se realiza en España, los resultados del análisis presentado evidencian cómo España cuenta con uno de los porcentajes más bajos de PIB destinado al gasto sanitario público entre los países analizados. Además, dedica un porcentaje de sus gastos en salud en el tratamiento del cáncer muy por debajo de países como Alemania, Francia o Reino Unido. Lo que, según los autores del informe, podría sugerir que "la sanidad pública no esté recibiendo los suficientes recursos económicos para poder aportar toda la atención sanitaria requerida en comparación con otros países europeos".

Los expertos proponen lograr un proceso de precio y financiación transparente, previsible y con tiempos más cortos de introducción

Los expertos ponen sobre la mesa varias prioridades para los próximos tres años, que permitan contrarrestar la situación, a través no sólo de la financiación, sino también del tiempo para esa financiación. Sugieren: alcanzar una mayor participación de los clínicos, sociedades científicas y pacientes a lo largo del proceso de evaluación; lograr un proceso de precio y financiación transparente, previsible y con tiempos más cortos de introducción; crear mecanismos de financiación específicos para la innovación o separar o mejorar la conciliación entre las funciones de evaluación, financiación y compra de nuevos medicamentos.

A partir de estos objetivos, recomiendan: la creación de un órgano independiente para la evaluación, que cuente con la participación de los clínicos; la mejora de la trasparencia y el establecimiento de criterios que permitan una decisión nacional vinculante; y la búsqueda de modelos que permitan acelerar el acceso.

También, fomentar la participación de los pacientes y su adecuada formación; crear grupos de colaboración que garanticen el acceso equitativo de los medicamentos en las comunidades autónomas y aumentar la inversión en sanidad y valorar la creación de fondos para fármacos de alto impacto.