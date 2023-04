Un juzgado de Vigo perdona casi 224.000 euros a un hombre ahogado por las deudas tras un divorcio

La Ley de Segunda Oportunidad, aprobada en 2015, es cada vez más conocida y permite "respirar" a las personas que están pasando una situación económica límite por culpa de las deudas. Se trata de un mecanismo que ofrece una salida a aquellas familias que están en quiebra financiera, consiguiendo una nueva oportunidad al cancelar totalmente sus deudas. Y prácticamente todos los vigueses que están recurriendo están consiguiendo fallos favorables.

El último: un vecino de Vigo al que el juzgado de Primera Instancia número 8 de Vigo ha exonerado de las deudas que había acumulado, un total de 223.815 euros, y a las que no podía hacer frente. El hombre acudió al despacho Repara tu Deuda, líder en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, tras divorciarse y ver sus gastos notablemente incrementados. Concretamente, tras la separación, los pagos se dispararon y el hombre tuvo que solicitar préstamos para poder cubrir gastos ordinarios. A la vez, cambió de residencia por motivos laborales.

Poco a poco, los créditos se fueron acumulando hasta llegar a tener que pagar una cuota de unos 2.000 euros mensuales por lo adeudado a los bancos. Finalmente, al verse ahogado, tuvo que dejar de abonar esas cuotas para poder hacer frente al abono de las facturas y los gastos ordinarios.

Tal y como explican desde el despacho Repara tu Deuda, que ha llevado el caso, personas como este vigués se endeudan pensando que va a ser la solución real a todos sus problemas. Sin embargo, con el tiempo, “comprueban que han caído en un bucle del que difícilmente pueden salir”. Las personas que se acogen a la Ley de Segunda Oportunidad comprueban rápidamente los beneficios de quedar exonerados. Y es que salen de las listas de morosos como la Asnef, que tanto les puede perjudicar.

Además, supone un gran alivio, ya que los bancos y otras entidades financieras dejan de contactar con ellos, como hacían anteriormente, y tampoco llaman a familiares, allegados o conocidos ni personas de su propio trabajo para reclamar las deudas.

Este mecanismo legal ampara a particulares y autónomos al permitirles quedar exonerados de sus deudas si previamente han cumplido una serie de requisitos. Así las cosas, es necesario que el importe de la deuda no supere los cinco millones de euros, que el acreedor no haya sido condenado por delitos socioeconómicos como robo u estafa en los últimos diez años y que sea considerado un deudor de buena fe. Hay que tener en cuenta además que no todas las deudas son sujetas a condonación. Por ejemplo, no se pueden llevar al juzgado con la intención de la exoneración aquellas que se han contraído con Hacienda o con la Seguridad Social.

En primer lugar se intenta llegar a un acuerdo de pago extrajudicial con las personas o entidades a las que se debe dinero, es decir, los acreedores. En la mayoría de ocasiones, sin embargo, no se consigue, por lo que se pasa al siguiente nivel, donde el juzgado asignado al caso decide la cancelación de la deuda. Se han dado casos de procesos en los que los afectados han logrado que se les cancelen deudas de hasta un millón de euros. Pero aunque puede haber algún procedimiento que se resuelva rápidamente, los que se acogen a esta ley “deben armarse de buena paciencia”, porque desde que se inicia el proceso hasta que se resuelve a su favor pueden pasar varios meses.