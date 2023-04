El segundo aniversario de la desaparición y muerte de las hermanas Anna y Olivia ha sido conmemorado en España. Este caso conmocionó al país y puso en primer plano la violencia vicaria, en la que los hijos son utilizados como objeto de violencia contra las madres. Las niñas de Tenerife fueron asesinadas por su propio padre, Tomás Gimeno, quien luego se quitó la vida. Dos años después, la madre de las niñas, Beatriz Zimmermann, ha aprendido a aceptar la situación, pero sin dejar de recordar a sus hijas. Beatriz se ha apoyado en su esposo Eric y su hija Elsa, quien nació un día antes del primer aniversario de la desaparición de sus hermanas, para seguir adelante. Joaquín Amills, presidente de SOS Desaparecidos, ha destacado la importancia de proteger a los menores y ha recordado el legado de Anna y Olivia en la lucha para que no se repitan casos como este.

Asesinadas por su padre

El 27 de abril de 2021, Anna y Olivia Gimeno perdieron la vida en Tenerife, en un caso que conmovió a toda España. Las niñas fueron asesinadas por su propio padre, Tomás Gimeno, quien luego se suicidó. Este crimen llevó a la atención del público la violencia vicaria, en la que los hijos son utilizados como objeto de violencia contra las madres. El caso generó una gran ola de solidaridad y apoyo a la madre de las niñas, Beatriz Zimmermann.

Dos años después, la madre de las niñas ha aprendido a aceptar la situación, aunque sin dejar de recordar a sus hijas. Beatriz se ha apoyado en su esposo Eric y su hija Elsa, quien nació un día antes del primer aniversario de la desaparición de sus hermanas, para seguir adelante. Elsa se parece mucho a sus hermanas y ha sido una gran bendición en la vida de Beatriz y Eric. A pesar del dolor y el sufrimiento, Beatriz ha demostrado un gran ejemplo de amor y superación.

Violencia vicaria

Joaquín Amills, presidente de SOS Desaparecidos y portavoz de la madre de las niñas en el caso, también ha destacado la importancia de proteger a los menores. "Los hijos no tienen dueño. El dueño de los hijos es la vida. Los padres y las madres estamos para educarlos y formarlos, para poner la semilla de los buenos valores en ellos, pero no somos dueños de nuestros hijos", ha señalado. Amills ha recordado el legado de Anna y Olivia en la lucha para que no se repitan casos como este.

El caso de Anna y Olivia ha tenido un gran impacto en España, sobre todo en Canarias, y ha llevado a un mayor debate y conciencia sobre la violencia vicaria. También ha generado una mayor atención sobre la importancia de proteger a los menores y de trabajar para prevenir la violencia y el maltrato infantil. El dolor y la tristeza causados por la pérdida de Anna y Olivia nunca desaparecerán, pero su legado continúa vivo en la lucha por un futuro en el que ningún niño tenga que pasar por lo que ellas pasaron.