Un ‘león’ quiere ser el alcalde de una conocida ciudad de la Costa del Sol. El ‘animal político’ en cuestión se llama Alberto Pérez Criado y recuerda, en todo momento, que es de Benalmádena "de toda la vida". Y que por eso, porque le duele el hábitat que respira a diario desde hace casi 43 años, se está recorriendo el municipio embutido en un disfraz del ‘rey de la selva’. Lo hace para promocionar la candidatura que él mismo encabezará en las elecciones locales del 28 de mayo abrazado a las siglas de Por Mi Pueblo, una formación independiente de corte municipalista implantada en una treintena de localidades malagueñas.

A diario, y en jornadas que a veces le obligan a estar varias horas dentro de su álter ego felino, visita aquellos puntos de la población en los que, a juicio de este ‘alcaldable’ de Por Mi Pueblo, más se evidencian las deficiencias de la gestión municipal que dirige el regidor socialista Víctor Navas. Sus denuncias son reproducidas posteriormente en las redes sociales con un material audiovisual en el que este ‘león costasoleño’ está omnipresente. Lo mismo se le ve ante la puerta del propio Ayuntamiento de Benalmádena, que en una urbanización "olvidada", una rotonda mejorable o ante una escombrera que podría haberse evitado.

La falta de recursos económicos para la campaña y su deseo de no recurrir a la financiación privada también están detrás de esta peculiar iniciativa. "No tenemos dinero para llenar los buzones con panfletos y no queremos deberle favores a nadie", asegura el candidato. El eslogan ‘Un león para Benalmádena’ sirve de hilo conductor de la estrategia ‘low cost’, que está llevando a cabo desde hace unos días y ya no separará a su proyecto del caluroso disfraz hasta la cita con las urnas.

Eso sí, este empresario del sector de la automoción dejará de estar dentro de ‘Maskotina’ el 12 de mayo, cuando dé comienzo la campaña electoral oficial. Y pasará a ‘vestirse’ de candidato acompañado por la misma mascota, que ya triunfa en TikTok como ‘el león del cambio’. A partir de entonces, en los actos públicos que él protagonice, quien estará dentro del ‘rey de la selva’ será un familiar de otro integrante de la lista del partido independiente.

Al hacer la precampaña disfrazado de león, Alberto P. Criado está dando otro de los pasos que concebió en su imaginación para captar la atención de los ciudadanos de Benalmádena sin gastarse dinero en ello. Antes de anunciar su salto al cartel electoral de Por Mi Pueblo, recurrió al humor gráfico y difundió en las redes sociales una serie de viñetas satíricas de su autoría sobre los políticos locales.

Ahora, sin perder de vista cierta vocación por la originalidad y con un tono que a veces sucumbe en la agresividad ‘faltona’ que tanto atraviesa las redes sociales, insiste en que otra forma de hacer política es posible. Y presenta a su equipo como "una alternativa real a los de siempre, a los que recurren a la política para vivir de ella con un sueldo y pasan por varios partidos si es necesario".

"Por Mi Pueblo no participará en un pacto de gobierno en Benalmádena: ni para apoyar al alcalde, un arrogante que tiene el pueblo lleno de obras que no se terminan; ni al PP, que ha destrozado otros partidos para no tener competencia en las elecciones", avisa para resumir las intenciones de su candidatura. De un grupo humano de casi una treintena de personas, en el que hay media docena de sanitarios, empleados del sector hotelero, taxistas o empresarios locales. En su caso, no se trata de su primer contacto con la política y admite vínculos en el pasado con el PSOE local de los que no guarda un buen recuerdo.

Ahora bien, Alberto P. Criado es el ‘león de Benalmádena’ desde mucho antes de que se iniciara esta carrera electoral. El disfraz tiene su origen en "un movimiento de resiliencia" que le llevó a usar en plena pandemia este atuendo -comprado con la idea de que su empresa, Neumáticos Béjar, tuviera una mascota- para visitar los negocios locales que estaban abierto bajo una crisis sanitaria tan compleja. Se retrataba junto a las personas que en ellos trabajan y difundía las fotos en las redes sociales para incitar a la reactivación de la economía. Una iniciativa de este tipo, encaminada a atenuar los daños colaterales del Covid, le hicieron merecedor de un premio de la Cámara de Comercio de Málaga.

Aquella experiencia disparó la popularidad del ‘animal humano’ y cuando iba por la calle lo mismo lo saludaban con sus bocinas los taxistas que cualquiera se hacia una foto con él. Desde entonces, sigue visitando desinteresadamente los colegios y en sus fiestas se convierte en ‘El Rey León’.

El componente social atraviesa, también, la filosofía de Neumáticos Béjar, la empresa que regenta y que fue fundada por su familia hace 43 años, los mismos que él va a cumplir este mes de abril.

Esta ‘pyme’ del sector de la automoción cuenta con dos pequellos talleres en la localidad costasoleña y una plantilla de 11 empleados de todas las edades, entre los que hay seis hombres y cinco mujeres: "Es uno de los pocos talleres de España con tantas mecánicas y hace poco le hicimos un contrato a una persona de 61 años", apunta Alberto P. Criado antes de referirse como «compañeros» a sus empleados. Habla de su empresa con cariño, al igual que de la aventura política que lo ha puesto a rugir en la antesala electoralista del 28M.