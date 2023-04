Jo Ruxton: "La acción individual marca la diferencia; no es tarde para reaccionar"

En 2016, el documental A plastic ocean (Un océano de plástico) generó un impacto global y también cambió para siempre la vida de la británica Jo Ruxton. Después de contar lo bonito de las profundidades marinas en proyectos anteriores, la conservacionista y reconocida productora de documentales —muchos para la BBC— mostró al mundo el problema que ahora ya es una evidencia: los mares se han tragado toneladas y toneladas de plástivos. Entonces, creó la fundación con el mismo nombre que la película y Ocean Generation, a través de la cual llama al compromiso global. La situación es difícil, pero asegura que aún no está todo perdido y que la acción individual contra los plásticos de un solo uso todavía puede marcar la diferencia. Recientemente, estuvo en València, en el 50º Simposio Anual de la Asociación Europea de Mamíferos Acuáticos, celebrado en el Oceanogràfic.

Se puede decir que usted ha visto lo mejor y lo peor del fondo marino. ¿Lo cree así?

Estoy convencida. He estado buceando desde principios de los 80 y he sido testigo de cuánto ha cambiado, con arrecifes de coral que tenían buena salud y estaban llenos de peces e invertebrados de todos los colores, de los que ahora muchos están ‘blanqueados’ y degradados. La cantidad de plásticos es increíble y crece continuamente desde que empecé mis aventuras submarinas. No obstante, también he visto cambios en la gente, mucha más conciencia en la protección del océano, más gente queriendo hacer algo para ayudar. Estoy muy esperanzada de que podemos girar las cosas.

Su documental tuvo mucho impacto, pero en ‘Un océano de plástico’ mostró una realidad que ya estaba ahí y descubrió mientras hacía otros proyectos. ¿Por qué nadie lo había sacado a la luz antes?

Creo que nuestro uso del plástico desechable era solo un hábito. No pensábamos dónde iba cuando acabábamos de usarlo, fue parte de nuestra vida durante mucho tiempo. La película hizo a la gente concienciarse de la realidad y les hizo repensar la manera en la que lo usamos y cómo de fácil sería cambiar nuestro comportamiento.

Ahora, 10 años después, ¿el tiempo le da la razón? Entonces le dijeron que su documental no interesaría al público, ahora el plástico es un problema global…

Los residuos de plástico siguen siendo un problema global masivo y es posible que el tema empeore antes que mejorar... pero la conciencia social, las nuevas soluciones y alternativas, y el cambio de comportamiento están marcando la diferencia. Los gobiernos de todo el mundo están creando nuevas leyes y todo ayudará a controlarlo. Si estuviera haciendo la película ahora, hubiera tenido diferentes soluciones para el final. Hay una nueva tecnología de reciclaje químico asombrosa, con bajas o cero emisiones. El reciclaje de ahora no es muy efectivo y muchos de los plásticos solo se reciclan una vez por lo que siguen alrededor, aunque hay mucha gente reutilizando también y muchas alternativas.

En su opinión y basado en su experiencia y en la fundación, ¿vale la pena la acción individual contra el plástico y la contaminación?

En mi opinión, reciclar no es la solución. El plástico no puede ser reutilizado muchas veces, de hecho, la mayoría del plástico solo se recicla una vez, por lo que no se pierde y seguimos fabricando más. La acción individual puede marcar una diferencia muy grande. Un millón de personas haciendo un cambio puede tener de lejos mucho más impacto que poca gente haciendo muchas cosas. Debemos preguntarnos a nosotros mismos si preferimos ser parte del problema o de la solución, y creo que sé la respuesta de ello.

Parece que todo está muy polarizado: por una parte hay población que no actúa y, por otra, quienes repiten mensajes catastrofistas. ¿Es demasiado tarde para actuar?

Por supuesto que no es muy tarde para reaccionar. Hay demasiada información negativa y sensacionalista, incorrecta... online y en los medios informativos, y mucha gente tiene ansiedad. En Ocean Generation creemos que hay tiempo y esperanza, y ofrecemos la información que la gente necesita para tomar decisiones en sus propias vidas que, juntos, redirigirán los problemas y empezarán a cambiar cosas alrededor. Personalmente, no haría esto si no creyera que podemos generar un cambio y recuperar el océano a un estado saludable para beneficio nuestro y de las generaciones que nos seguirán.

Y, sobre los documentales: técnicamente, ¿cómo es trabajar y grabar debajo del agua? No será como salir con la cámara a la calle…

Es muy diferente porque cada cámara necesita estar en una carcasa muy resistente al agua y si un poco de agua se filtra, puede romper la cámara. Ahora las cámaras tienen muchas partes electrónicas y no les «va» el agua salada… además, para el trabajo que hacemos necesitamos estar en alta mar, lo que significa alquilar botes y estar en aguas seguras. Encontrar los animales correctos y grabar comportamientos específicos debajo del agua es más duro que en tierra; y, si estamos buceando, estamos limitados por cuánto van a durar los tanques de aire, cómo de profundo vamos a estar, y por cuanto tiempo, por lo que no podemos grabar todo lo que necesitamos de una.