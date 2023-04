El rapero Cecilio G protagonizó el pasado domingo un desafortunado encuentro. El cantante agredió a la candidata de Vox en Lloret de Mar, Coque Hernando, en plena celebración de Sant Jordi. Tal y como aparecen en las imágenes, el rapero y su novia atacaron la caseta del partido de Vox, en la que se encontraba la candidata a la alcaldía y su equipo.

El incidente se inició cuando la novia del cantante comenzó a gritar a los integrantes de Vox diciendo que "los inmigrantes existen y los homosexuales también". En las imágenes se observa como golpea la caseta e insulta a los integrantes del partido.

El rapero, intentó separar a su novia a la vez que grababa todo lo que estaba ocurriendo, pero no tardó en sumarse e insultar y a golpear a los miembros del partido, entre ellos a Hernando, que intentaba poner distancia entre el rapero y un componente de su equipo. "No tengo ningún problema con vuestro partido hermoso", empezaba irónico grabando el rapero para posteriormente enfrentarse con uno: "Tu madre se está follando a un negro y a mí me llamas ridículo, hija de puta... Eres una puta del Estado. Eres una 'bitch', no miras por nadie". Finalmente se marchó mientras le gritaban que iba a recibir una demanda para luego volver y llamar "maricón" a un miembro del equipo.

