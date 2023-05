Leticia Ruiz siempre ha sido conocida como la «jueza de la harley». Sin embargo, desde el pasado mes de marzo ha pasado a ser «la jueza de MasterChef».

Vecina de València desde los nueve años, decidió apuntarse al casting de este programa televisivo a finales de 2022. De las 75.000 personas presentadas, fue una de las 22 elegidas y la única procedente de la provincia de Valencia. «Nací en Madrid, pero siempre he vivido en València. Me dio rabia que me relacionaran con Madrid, yo quería que nombraran a mi València junto a mi nombre porque es mi ciudad», señala.

La última expulsada del programa culinario reconoce que presentó la solicitud junto a su sobrino, a quien le encanta cocinar y le transmitió el amor por este mundo. «Él no se presentó finalmente. Yo fui pasando los castings hasta llegar al final», explica. Tras conocer que era una de las 22 elegidas, esta jueza sustituta no se lo pensó dos veces. «Solo vivimos una vez. El trabajo es importante, pero quería vivir esta experiencia. Pedí una licencia en el trabajo. Me dijeron que no había ninguna sustitición próximamente, así que me lancé a la aventura», explica.

A pesar de ser la concursante que más veces se ha encontrado en la prueba de eliminación (ha estado en 8 de 10), reivindica que fue «una suerte» pasar por los fogones. Explica: «Yo siempre veía mi final próximo, pero disfrutaba igual. Les decía al resto que no debían tomarse las críticas a mal». Por eso, fue bautizada como «el espíritu Leti».

«Todo es real»

La concursante reconoce que todo lo que ocurre en el programa «es real». «La gente cree que las discusiones están guionizadas, pero ocurren de verdad. Hay mucha tensión, pero después somos una familia», recalca.

Los concursantes comparten espacio durante las 24 horas del día y sin contacto con el exterior. Por ello, Leticia reconoce que el programa se convierte en un «Gran Hermano: hay gente que sabe cocinar, pero también buscan a personas que generen espectáculo y tengan una historia detrás», explica.

Las grabaciones ocupan parte del día. Los participantes se levantan sobre las 8:30 h. Los lunes, martes, jueves y viernes graban en el plató, los miércoles ruedan en exteriores, los sábados descansan y los domingos participan en las clases de cocina. En este sentido, reclama que el programa debería impartir más clases.

La jueza también pide que la productora revise los horarios de emisión. «Se emite dos veces a la semana, la gente trabaja y termina muy tarde. Por eso, muchos no llegan al final», lamenta. Por eso, reivindica que el programa debería empezar más pronto para conseguir mejor audiencia.

Intoxicación en el Oceanogràfic

Leticia también ha recordado la grabación del programa en el Oceanogràfic, donde se intoxicaron más de 40 comensales. «Nosotros preparamos los platos con todo el amor del mundo y desconocíamos qué había pasado. Yo me enteré cuando salí del programa», indica. En este sentido, recalca que «lo que pasó allí también podría haber pasado en un restaurante 5 estrellas». Añade que el programa exige mucha «limpieza y cuidado» a los concursantes. «Nos tuvimos que sacar el curso de manipulación de alimentos para poder tocar los productos. Desconozco los controles alimentarios que llevan a cabo, pero sé que los concursantes tenemos mucho cuidado», concluye.