La joven India Heidemann Aloy es la representante de València en Miss Mundo España, una gala que se celebra en Los Realejos (Tenerife) esta sábado, 6 de mayo, por la noche. De padre suizo y madre valenciana, Heidemann nació y creció en Bétera, y es titulada en Ingeniería Química. En 2021 ganó Miss Ciudad de Valencia, certamen que le dio el ‘billete’ para Miss Mundo España.

Este último año, según cuenta ha sido, de los mejores de su vida. «He tenido la inmensa oportunidad de tocar más de cerca el mundo de la moda y del modelaje. He conocido a personas que me han aportado muchísimo y sin las cuales no hubiese llegado hasta aquí».

Aunque en mente tiene «innumerables retos y proyectos», su objetivo actual es «vivir el día a día disfrutándolo al máximo». Ahora está inmersa en la gala final de Miss Mundo España, para la cual todas las candidatas llevan concentradas desde el lunes.

Como cuenta, sus pasiones son la interpretación, el modelaje y la equitación. También es una enamorada de la lectura y, por ejemplo, lee a Javier Castillo o Julia Quinn.

Le encantaría convertirse en la próxima Miss Mundo España «por muchos motivos», como «transmitir un mensaje precioso y que nuestra sociedad necesita oír: que el mundo entienda que las mujeres como yo, pueden conseguir todo lo que se propongan», apuntaba antes de partir. En su opinión, se necesita «romper estereotipos» y más gente como Ashley Graham o Hunter Schafer.

Sobre los recelos que puede levantar participar en un concurso de belleza, asegura que su objetivo no es «gustarle al jurado, ser la más delgada o la más tonificada». «Mi objetivo es sentirme bien conmigo misma, tanto físicamente como mentalmente», afirma.

Ecologista y feminista

Con un espíritu ecologista —que cree que todo el mundo debería tener—, Heidemann estudió Ingeniería Química, un campo que, asegura, «sigue siendo muy patriarcal». «Me han puesto trabas a la hora de cumplir mis metas, pero he seguido adelante y he logrado cumplir uno de mis muchos objetivos. La mujer es fuerte y capaz de todo, ese es uno de los principales mensajes que quiero transmitir. No veo mejor ocasión para hacerlo que siendo Miss Mundo España», añade.

De hecho, asegura que uno de sus puntos fuertes es la «determinación»: “No me dejo amedrentar frente a la dificultad, intento siempre ir hacía delante”.

También se considera feminista y lamenta el acoso que, «desgraciadamente», sufren todas las mujeres. «En la calle, en el trabajo, en las redes sociales. He llegado a sentir mucho miedo en estas situaciones y me da pena pensar que es normal y que una se ‘acostumbra’ a esto. No debería ser así», explica.

Para ella, la valenciana «es una mujer de luz, de arte, de música y de color; una mujer mediterránea, con carácter y determinación, capaz de lograr lo que se proponga».