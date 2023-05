Jóvenes de entre 12 y 18 años con diagnóstico de trastorno mental grave. Es el perfil de los pacientes que atiende el Hospital de Día de Salud Mental para Adolescentes en la localidad de Getafe, uno de los últimos recursos con los que cuenta Madrid para atender a menores a los que todo el mundo ya tiene claro que la pandemia ha afectado notablemente. Lo dice, en conversación con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, Mercedes Navío, coordinadora de la Oficina Regional de Salud Mental, al tiempo que advierte: "Es una excelente noticia que la salud mental haya salido de la oscuridad, pero es importante evitar la banalización. Hay que diferenciar entre una enfermedad y un malestar para que tanto ruido no nos impida atender a quien de verdad lo necesita".

Este miércoles, la Fundación ANAR presenta sus datos anuales de llamadas a los teléfonos de la entidad. Los últimos conocidos no auguran nada bueno. Es más, el último informe de esta entidad, de 2021, apuntaba que el número de niños y adolescentes aquejados de algún problema de salud mental había aumentado un 54,6% ese año. Pero había una cifra que sobresalía por el dolor extremo que entrañaba: ese año, la entidad trató a 4.542 menores por ideación o intento suicida o autolesiones.

¿Qué les pasa a los adolescentes?

Sobre este aspecto y sobre los recursos disponibles en una comunidad como Madrid, conversa este diario con la psiquiatra Mercedes Navío. Hace apenas unos días ella misma decía en unas jornadas: "Las personas son las que salvarán a las personas, porque nuestra vacuna en salud mental son los vínculos auténticos y genuinos". ¿Qué les pasa a nuestros niños y adolescentes?. ¿Por qué no cesan de aumentar los recursos disponibles para ellos?. ¿Por qué asustan los datos relativos a cuestiones tan terribles como intentos de suicidio en menores?.

Navío responde: "El concepto pandémico ha sido un catalizador en factores de riesgo que ha tenido un especial impacto en este grupo de edad. Ha motivado que hubiera que hacer un refuerzo significativo en materia de recursos". La responsable sanitaria madrileña se refiere, precisamente, a la apertura de hospitales de día como el de Getafe, el Clínico o La Paz y recuerda que se han puesto en marcha unidades de atención hospitalaria domiciliaria, pivotando en esos centros de día. Son 14 equipos formados por facultativos y una enfermera especialista. El proyecto piloto se inició en el hospital Niño Jesús y el resultado ha sido excelente.

Los recursos de Madrid

Hay más. Mercedes Navío desgrana: la comunidad ha doblado el número de camas de hospitalización para este grupo de edad con respecto a las que había antes de la pandemia. Además, en materia de prevención del suicidio, se están incorporando 21 nuevos equipos específicos de prevención para la atención y el seguimiento en la primera semana de las tentativas. Se ha contratado a 41 profesionales entre facultativos especialistas (psiquiatras) y enfermeros de salud mental, que reforzarán los programas existentes y promoverán acciones conjuntas con otras consejerías y, también en alianza con el Ayuntamiento de Madrid.

"En este momento el factor limitante es la disponibilidad de profesionales, hace falta un incremento de plazas de especialistas a nivel nacional"

Recuerda que, en diciembre, el Consejo de Gobierno aprobaba el Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones de la Comunidad 2022/2024, una iniciativa que supone la contratación de 370 profesionales especialistas en Psiquiatría, Psicología clínica, Enfermería en Salud Mental o Terapia ocupacional. "En este momento el factor limitante es la disponibilidad de profesionales, hace falta un incremento de plazas de especialistas a nivel nacional", apunta.

¿Patología o malestar?

Una vez expuestos los recursos, la psiquiatra advierte: "Es importante diferenciar la patología de lo que pueden ser malestares emocionales que requieren de abordajes más relacionados con la prevención o la educación de las emociones. Ese tipo de estrategias también se han de poner en conjunto". En el caso de los adolescentes, añade, es fundamental "ver lo que subyace al fenómeno" tanto si se habla de la conducta suicida, como de las autolesiones.

"Es excelente que el estigma se vaya deshaciendo, pero también es muy importante trasladar una dimensión estimada del problema"

"No es lo mismo una autolesión que pueda ser la manifestación de un malestar, que una que forme parte de la dimensión de la conducta suicida. La trascendencia no es la misma y el abordaje no es el mismo. Por eso es importante hablar de salud mental, pero no trasladar un mensaje alarmista. Es una excelente noticia que la salud mental haya salido de la oscuridad y que su estigma se vaya deshaciendo, pero también muy importante trasladar una dimensión estimada del problema. El equilibrio es complejo, pero hay que encontrarlo", indica la psiquiatra.

La adolescencia

La adolescencia, señala, "es una etapa que puede ser compleja, en la que se están madurando los mecanismos del estrés, en la que son muy dependientes de la mirada del grupo, hay deseo de pertenencia". En el contexto actual, las redes sociales pueden potenciar factores de riesgo, como el acoso, o trasladar una imagen irreal de perfección, señala la psiquiatra.

Por ejemplo, matiza, en conducta suicida, "el fenómeno es muy amplio, abarca desde una conducta pasiva de muerte hasta el suicidio consumado. No es lo mismo una llamada de teléfono en la que alguien desesperanzado, que no termina de encontrar una salida traslada su malestar, que una situación de riesgo inminente", abunda la responsable madrileña. La "buena noticia, dentro de la mala, es que hoy es más fácil pedir ayuda de lo que lo ha sido nunca. Por eso, precisamente, porque la salud mental está en el foco, hay que eludir el riesgo de banalización", insiste.

Estados mentales de alto riesgo

En el caso de Getafe, el nuevo Hospital de Día abría sus puertas a finales de marzo como un recurso de ingreso parcial. La idea, explica Navío, que exista mayor frecuencia de intervención que la que dispensan los centros de salud mental y las consultas externas. Ofrece una intervención psicoterapéutica y psiquiátrica intensiva, de terapia ocupacional y de cuidados de Enfermería. Además, permite que los menores sigan estudiando.

El perfil de los pacientes en los hospitales de día es el de menores con trastornos mentales graves como psicosis o trastornos generalizados del desarrollo

El perfil clínico corresponde a pacientes con trastornos mentales graves (espectro de la psicosis, trastornos generalizados del desarrollo, fenomenología de los estados límite y estados mentales de alto riesgo), que presentan trastornos del vínculo y problemáticas de identidad, con dificultades persistentes en la regulación de los impulsos y de las emociones, trastornos graves del estado del ánimo y de la conducta y sintomatología de la conducta alimentaria y trastornos de la imagen corporal.

El niño en casa

En Madrid, son diez los hospitales de día de salud mental para adolescentes: en el Hospital Universitario José Germain, 12 de Octubre, Infanta Leonor, Niño Jesús o Gregorio Marañón, en Madrid capital, y el Príncipe de Asturias (Alcalá de Henares) y el Puerta de Hierro (Majadahonda). También está el Centro de Rehabilitación Dionisia Plaza y el Centro Educativo Terapéutico Norte, centros que prestan este servicio público, pero son concertados. El Plan de Salud Mental y Adicciones 2022/24 de la región prevé la entrada en funcionamiento de tres más.

En el Niño Jesús tienen, también, como se ha dicho, una unidad pionera de hospitalización psiquiátrica a domicilio. Son casos que no necesitan ingreso pero, por la patología que presentan, sí tratamiento y asistencia muy intensiva y compleja. Los planes, explica Mercedes Navío, pasan porque ese tipo de unidades se extiendan a otros hospitales de la región con esos 14 equipos antes mencionados para la atención a los menores.