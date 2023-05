Jorge Javier Vázquez ha mostrado su "nuevo rostro" tras la última cirugía. Y lo ha hecho a través de la revista Lecturas. El presentador de Telecinco llevaba un par de semanas con gafas llamativas que ocultaban el cambio. A pesar de que la portada se ha centrado en la madre gestante de la hija de Ana Obregón, el presentador de Sálvame ha centrado la portada al desvelar su último paso por quirófano.

Según cuenta en la publicación, se ha sometido a un retoque estético centrado en los ojos y el resultado es el que aparece en la portada. Además el presentador de televisión afirma haber sufrido por culpa de su físico, lo que le ha llevado a pasar "hasta diez veces por quirófano". "Aceptar tu cuerpo es muy difícil. Estoy acostumbrado a que me llamen gordo, feo, enano... Ya ni me duelen esas definiciones", revela el catalán. Sin embargo, no se considera adicto a la cirugía.

El presentador se ha realizado una blefaroplastia, que como el mismo contaba hace unos días, consiste en que "cortan la piel de los párpados que sobra y la estiran ligeramente". Con esta intervención ha conseguido renovar su mirada.

¿En qué consiste la blefaroplastia?

La blefaroplastia se ha convertido en uno de los procesos estéticos más demandados en la actualidad. Y muchas personas se preguntarán, ¿Qué es la blefaroplastia? Pues bien, la blefaroplastia es una cirugía estética que tiene como objetivo corregir el exceso de piel en los párpados. Principalmente trata las bolsas que se generan en la zona inferior de los ojos y la caída natural que se genera en los tejidos que rodean al ojo. Normalmente estos excesos de piel, tienen un origen genético, donde el paso del tiempo y la fuerza de gravedad actúan sobre el rostro, generando un aspecto envejecido.