Google es una fuerte inagotable de información. Con un solo click, las personas interesadas pueden encontrar imágenes, documentos e, incluso, desplazarse a otros lugares. Sin embargo, todo esto no sería possible sin los «Google Developer Experts». En otras palabras, es un grupo de desarrolladores especializados en las diferentes tecnologías en las que el gigante de internet está inmerso. Estas personas aportan contenido a Android, Google Maps, George Cloud, Machine Learning, Earth Engine, Internet of Things o Firebase, entre otros.

El físico e ingeniero electrónico Álvaro Moreno Martínez, investigador del Image Processing Laboratory de la Universitat de València (IPL), ha pasado a formar parte de este reducido grupo. Concretamente, Moreno trabaja en el área de Google Earth Engine (GEE). Se trata de la tecnología más avanzada, que almacena imágenes satelitales, las organiza y las pone a disposición por primera vez para la extracción de datos a escala global. El físico acaba de ser incluido en un reducido grupo de desarrolladores expertos de Google Earth Engine –menos de 40 en todo el mundo–, con el fin de contribuir al desarrollo, mejora y difusión de la plataforma de procesado de datos geospaciales. Lanzada en 2010, Google Earth Engine es la plataforma más potente y madura que ofrece acceso a datos geoespaciales, sistemas de análisis avanzados y capacidades de procesamiento en la nube a escala global. Estas características la convierten en una herramienta de gran importancia a la hora de abordar problemas ambientales, realizar investigaciones científicas o desarrollar soluciones a escalas espaciales y temporales antes inimaginables. Álvaro Moreno Martínez –físico, ingeniero electrónico y doctor en Física de la Tierra y Termodinámica– es investigador en el Image Processing Laboratory (IPL) de la Universitat de València. Especializado en el procesado de la señal para aplicaciones de teledetección, ha sido investigador postdoctoral en un NASA Earth Science Information Partner (ESIP), el Numerical Terradynamic Simulation Group (NTSG) de la Universidad de Montana, donde se dedicó a mantener y mejorar algoritmos operacionales de NASA para la estimación de la absorción de dióxido de carbono y consumo de agua por la vegetación en el planeta. A finales de 2018 se incorporó al IPL como investigador senior. Durante este periodo en el grupo Image & Signal Processing (ISP) del IPL, ha formado parte del equipo de investigación de dos proyectos ERC de alto impacto para la Observación de la Tierra –una Consolidator Grant y una Synergy Grant–, ambas en los campos de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la teledetección aplicados a las ciencias de la tierra y el clima. Su actividad investigadora ha estado mayoritariamente enmarcada en el empleo de imágenes de satélite para la monitorización de la vegetación, ecosistemas y bosques a escala planetaria. La incorporación de Álvaro Moreno al grupo de Google Developer Experts es principalmente fruto de la continua colaboración científica con Google Earth Engine. Esta plataforma no sólo le ha servido de herramienta durante más de un lustro para la publicación de varios trabajos en revistas científicas de impacto, sino que, además, el científico ha contribuido a la difusión de la misma mediante diferentes acciones de divulgación. En la actualidad, Álvaro Moreno es el único desarrollador experto en GEE procedente de un centro de investigación español. En la mayoría de casos, para formar parte de este grupo, los «Google Developer Experts» deben ser recomendados y, a partir de ahí, empieza el proceso de selección.