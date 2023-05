El cantante Alejandro Sanz es uno de los artistas más seguidos de España. El creador de 'Corazón partío' ha hecho sonar todas las alarmas sobre su salud mental debido a un tuit que publicó hace tan solo unos días: “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”.

