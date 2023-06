Irantzu Varela, reconocida feminista, periodista e influencer publicó hace escasos días un post que está generando mucho debate en las redes sociales. La periodista vasca tocó varios temas que a día de hoy generan mucho debate en la opinión pública: uno es la gordofobia y el otro el maltrato psicológico.

Varela es clara en su exposición: "Odio esta foto. Tomaba ansiolíticos y 3 ibuprofenos al día para soportar las migrañas. Y diuréticos y laxantes. Sólo comía proteínas y hacía ejercicio sin parar. Estaba con un maltratador que me llamaba "gorda" y era profundamente infeliz. No hay cuerpos correctos, porque no hay cuerpos erróneos. Nuestra salud os la suda. Sólo queréis ejercer el control sobre nosotras sometiendo nuestros cuerpos. La gordofobia es violencia, misoginia, racismo y colonialismo. Que os jodan #hamorgordo". El texto de este post viene acompañado por una fotografía de ella saliendo de una piscina luciendo en una delgada y esculpida figura.

Odio esta foto.

Tomaba ansiolíticos y 3 ibuprofenos al día para soportar las migrañas.

Y diuréticos y laxantes.

Sólo comía proteínas y hacía ejercicio sin parar.

Estaba con un maltratador que me llamaba "gorda" y era profundamente infeliz. pic.twitter.com/fJ9O73ge3X — Irantzu Varela (@IrantzuVarela) 6 de junio de 2023

Las reacciones a su mensaje no se han hecho esperar; "Ese maltratador esta en la calle", señala @ElRatax101, o "Lo que ella hace: comer donut" de @defendtheagora. El post de Twitter de Irantzu Varela ya lleva 11,6 me gusta y 912 retweets, uno de los mensajes que ha recibido ha sido el de Ione Belarra. La secretaria general de Podemos ha mostrado su apoyo y le ha dado su apoyo por mostrar tanta valentía: "Hace falta mucho compromiso y valentía para hacer lo que tú haces. Gracias por ser ejemplo". Este post de Belarra no ha pasado desapercibido, y han sido muchos los usuarios que le han contestado; "La gordofobia es violencia, misoginia, racismo y colonialismo" Ione ¿Apoyas frases como esa? No te extrañe la pérdida de votos" de @MasculinistaI, o "Ione que poco te queda chupando del bote" de @JurgenKlisman15