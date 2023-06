Cuando uno accede a la web de Ricard Camarena se encuentra con una pregunta en grande: «¿Quién es Ricard Camarena?». En época de chefs con egos hinchados sorprende la humildad con la que este cocinero valenciano se presenta, teniendo en cuenta que ostenta dos estrellas Michelin (y una verde) además de tres soles Repsol y un sinfín de distinciones más.

Camarena es València y Valencia es Camarena. Tiene abiertos en la ciudad su restaurante enseña -que lleva su propio nombre- además de Habitual, Canalla Bistró, Bar X y el Central Bar. Formatos complementarios y que se caracterizan por el respeto al entorno y una aparente sencillez que esconde detrás mucha complejidad.

Muchos tendrán la posibilidad de descubrirlos el martes, cuando la nueva lista The World’s 50 Best se de a conocer en la ciudad mediterránea. Además, Camarena ha querido compartir con nosotros sus imprescindibles: aquellos sitios en los que se le puede encontrar cuando no esté a los fogones.

Rausell

«Si tengo que elegir un restaurante con solera no puedo recomendar otro que no sea Rausell (Àngel Guimerà, 61). Llevan abiertos desde 1948 y es un sitio absolutamente imprescindible. Los hermanos José y Miguel Rausell hacen una cocina de mercado con un producto de 10 y una atención al cliente muy buena. Se disfruta mucho en la barra pero también hacen platos para llevar, lo que resulta muy cómodo cuando quieres comer bien en casa». En la carta, larguísima, hay desde quisquillas a jamón, pasando por todo tipo de arroces, pescado fresco que llega a diario de las lonjas de Cullera, Gandía o Denia o carnes de primera.

Bar Ricardo

«Podemos decir que es mucho más que un bar. Esta institución (Doctor Zamenhof, 16) que supera los 75 años de existencia es ese local que siempre que siempre querrías tener al lado de casa». Aquí se sirve buen marisco, tapas como las patatas con ajoaceite, las puntillas o el ‘esgarrat’ con mojama. Además, bandejas de carne, conservas de lujo y una interesante carta de vinos en las que cabe de todo, desde vinos de la región hasta ‘champagne’.

Estaciones

«Alberto Alonso y Mar Soler son los dos cocineros al frente de 2 Estaciones (Pintor Salvador Abril, 28), un ‘bistró’ donde se ofrece una comida de mercado totalmente contemporánea», explica Camarena. En este restaurante, situado en el barrio de Ruzafa, la cocina es limpia, fruto de la combinación (y armonización) de unos pocos ingredientes en cada plato. Ejemplo de estos son el atún de Almadraba, con escabeche de algas y garbanzos o la costilla ibérica con brócoli, café e hinojo.

Charcutería Solaz (M. Central)

A Camarena le apasionan los mercados y no puede recomendar uno solo. «Hay que pasarse por todos: por el Mercado Central, por el de Colón, por el Ruzafa y por el del Cabañal». Es en el Central donde tiene incluso su propio bar y donde recomienda una parada en concreto: Charcutería Solaz. «Allí te encuentras una selección de productos fuera de lo común a cargo de Paco Solaz y su espectacular equipo».

Horno de San Bartolomé / Aspai

A la hora de elegir una panadería, Camarena prefiere quedarse con dos. Por un lado, el Horno San Bartolomé (con varias ubicaciones en Valencia). «Para mí, Jesús Machí es el auténtico gurú de la panadería de calidad en la ciudad». Un pionero en la defensa de la masa madre que utiliza en panes tan particulares como el que hace de calabaza.

La otra recomendación del chef es Aspai Obrador (Alberic, 43): «Una de las últimas aperturas en la ciudad aunque no son unos recién llegados y tienen bastante experiencia a sus espaldas». Aspai Obrador es el proyecto de un padre y una hija apasionados por trabajar con paciencia y siempre buscando la mejora continua, siguiendo la filosofía japonesa ‘kaizen’. Entre sus hogazas, las encontramos de olivas, de maíz o de chía…

Monpla / Gelática Ice Concept

En el terreno dulce, Camarena vuelve a tirar de nombres propios. Monpla (Pizarro, 32) es su pastelería de referencia. «Salvador Pla es la segunda generación del negocio y un experto es aunar pastelería tradicional y contemporánea. Toda la bollería que elabora es de muchísima calidad, aunque recomendaría que nadie se perdiera el ‘pla pel món’, una especie de ‘panettone’ a la valenciana».

En el mundo de los dulces bajo cero, Camarena destaca lo que Migue Señorís y Carmen Prado hacen en Gelática Ice Concept (Remunta, 11). «Todo está elaborado con un enorme mimo y hay mucho para elegir». Entre las tartas heladas mucho nivel, como la de tiramisú o la bautizada como Cocopalis, que incorpora helado de chocolate blanco, helado de coco, yuzu, frutos rojos y bizcocho de almendra.