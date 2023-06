Nos hemos adentrado en el verano con altas temperaturas, y una de las mejores formas para combatir el sofocante calor es pasando el día en la playa. No obstante, no debemos olvidar que la Ley cada vez es más restrictiva, y en su última modificación se añadieron más prohibiciones. Por este motivo, debes consultar muy bien qué está permitido y qué no en la playa a la que te dispongas a ir, ya que cada una tiene una normativa diferente.

Playas libres de humo Cada vez son más las playas que se unen a la larga lista de playas libres de humo. De hecho, solo en la Comunidad Valenciana hay 72 playas en las que no se permite fumar, y muchas otras comunidades siguen esta tendencia de playas sin humo: Cantabria con 96, Canarias con 61, y Andalucía con 48. Si quieres consultar todas las playas españolas en las que está prohibido fumar, puedes hacerlo observando el siguiente mapa: Orinar en el mar Por muy surrealista que pueda parecer, orinar en alguna de las playas de Vigo puede salirte caro: exactamente te costaría 750 euros. Muchos se preguntan cómo sería posible detectarlo, pero quizás sería mejor no tentar a la suerte tratando de averiguarlo. Poner música con altavoz Todo el mundo ha tenido que sufrir alguna vez tener a alguien al lado con la música a todo volumen en el altavoz. Por desgracia, a parte de fastidiarte tu momento de relax y desconexión, los gustos musicales del dueño del altavoz rara vez coinciden con los tuyos. Ante esto, no esta de más saber que en muchas de las playas españolas se multa con hasta 700 euros, e incluso con importes superiores en el caso de reincidencia poner música a un volumen demasiado elevado. Jugar a las palas Pese a que en la mayoría de las playas está permitido jugar a las palas, existen algunas excepciones. Por ejemplo, en las costas de Benidorm está prohibido, principalmente porque sus playas suelen masificarse en verano y, con esta restricción pueden evitarse conflictos entre los bañistas. En el caso de incumplirla, el ayuntamiento valenciano podría imponer multas que rondan entre los 700 y los 3000 euros. Ir con tu perro Ir con tu perro a la playa está, por lo general, prohibido. Incumplir esta norma puede suponerte una multa de entre 90 y 1500 euros. Si quieres llevar a tu canino contigo a disfrutar de un día en la costa, deberás informarte sobre cuáles tienen permitida la entrada de perros. En las playas a las que puedes ir con tu perro, tendrás que tener en cuenta que debes recoger sus excrementos y responsabilizarte de su comportamiento. Acampar Acampar en la playa está totalmente prohibido, y así figura en la Ley de Costas. Es más, no está permitido in siquiera dormir en la playa, y estas prácticas podrían conllevarte una sorpresa, y no precisamente grata, de 1500 euros. Bañarte con bandera roja Bañarte en la playa mientras ondea la bandera roja, además de ser muy peligroso, está prohibido y sancionado con multas de entre los 100 y los 3000 euros. Ducharse con jabón Por motivos medioambientales, ducharse con jabón o champú en el mar o en las duchas de la playa no está permitido. Esto se debe a que esta práctica puede provocar que los nitratos y fosfatos de los productos acaben en el agua marina. Hacerlo podría costarte 750 euros. Hacer nudismo Desnudarte por completo en la playa está prohibido, evidentemente siempre y cuando no se trate de una playa nudista. Esta infracción está multada con 750 euros. Hacer una barbacoa En el caso de tú y tus amigos pretendáis hacer una barbacoa, deberéis solicitar previamente una autorización. En el caso de que os la concedan, podréis seguir adelante con vuestro propósito. No obstante, en caso contrario preparad el bolsillo, porque las multas ascienden nada más y nada menos que hasta los 3000 euros.