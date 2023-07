José Bañuls, es jefe del servicio de Dermatología del Hospital General de Alicante, donde trabaja desde hace más 30 años. Asegura que al año en el centro hospitalario se operan unos 50 melanomas y que los quirófanos están llenos todos los días de este tipo de cirujías.

El verano ya está aquí y con el ha llegado la exposición masiva al sol, ¿qué no hay que hacer?

No hay que irse a tomar el sol. Exponerse al sol es algo normal, con 10 o 15 minutos al día podemos tener lo positivo, como la producción de vitamina D. Lo que no hay que hacer es llegar a la playa y ponerse dos horas a tomar el sol. Sobre todo en las horas centrales del día porque nos va a conducir a la quemadura solar y eso es algo que debemos de evitarlo.

¿Existe el bronceado saludable?

El bronceado no es saludable, es una respuesta de la piel que está protestando porque se le está exponiendo al sol. El bronceado es un tema social que ha ido cambiando a lo largo de la historia, en el siglo 20 a principios se asociaba a bajas clases sociales, la gente rica era blanca de piel y la gente de campo no buscaba el bronceado sino que lo recibía trabajando. En los años 60 con el turismo de otras latitudes el bronceado se asociaba a un cierto nivel social que te permitía unas vacaciones. Conforme han pasado los años y con los nuevos conocimientos se ha visto que el bronceado y la exposición solar se a socia a dos cosas negativas, la producción de cáncer de piel y el fotoenvejemiento. Hay personas que piensan que el cáncer de piel no les va a tocar nunca, pero asusta más el envejecimiento que el cáncer de piel, nadie quiere envejecer. Lo que hacemos en las campañas es concienciar a la gente con el envejecimiento.

"Hay personas que piensan que el cáncer de piel no les va a tocar nunca. Asusta más el envejecimiento que la propia enfermedad"

¿Qué tipos de cáncer de piel hay?

Tenemos el carcinoma que se dividide en espinocelular -que sí tiene una lesión premaligna y puede crear metástasis- y el vasocelular -no mata pero produce daño local agresivo-. Además hay un tipo de melanoma que se producen por exposición solar crónica y el más frecuente que es de extensión superficial que se da en gente más jóvenes ese se da por quemaduras solares, no por exposición solar crónica. Este melanoma se suele dar en la espalda en los hombres y en los miembros inferiores en las mujeres. Tiene la capacidad de producir metástasis en ganglios y vísceras y es el causante del 75% de las muertes por cáncer cutáneo.

¿Es suficiente con la crema protectora a la hora de tomar el sol?

No. Debemos de tener en cuenta que la crema protectora es un complemento a otros medios de fotoprotección como son las prendas de ropa o la sombrilla. El protector se pone previamente a la exposición solar y cada dos horas hay que renovarlo. Las cremas tienen que estar por encima de los 30 y preferentemente que sean del 50. Cuando se estudia la curva de fotoprotección se ve que a partir de 50 la curva que se gana de fotoprotección es poca, por lo que con un fotoprotector del 50 sería suficiente.

"La crema fotoprotectora es un complemento a otros medios de protección como la ropa o la sombrilla"

¿Es este sol más perjudicial que el de hace años?

Una de las cosas que ha influido en los últimos años es la capa de ozono. El ozono es una molécula derivada del oxígeno, es una molécula que está en la atmósfera y filtra los rayos ultravioleta B y C, este último se lo carga. Si llegasen estos rayos ultravioleta C la vida en la tierra sería imposible. Los ultravioleta B se filtran en un 95% y los ultravioleta A también los filtra, pero menos. En su momento huno una reducción de la capa de ozono por una serie de agentes que eran los fluorocarbonos que estaban en unos sprays que gracias a la presión de algunas asociaciones consiguieron eliminar este químico. Ahora tenemos otros problemas como el calentamiento global, que también está influyendo.

¿Qué significa que la piel tiene memoria?

Las mutaciones que se producen sobre todo por los rayos ultravioleta B y parcialmente los A se van acumulando a lo largo de los años. Hay un mecanismo de reparación celular natural, pero algunas mutaciones se escapan de esta reparación y se van acumulando. Llega un momento en que, cuando las mutaciones son los suficientemente importantes se acaba produciendo un cáncer. También está la memoria del fotoenvejecimiento, se puede producir tanto a nivel de la epidermis como de la dermis, no tiene nada que ver la elasticidad de la dermis de un niño en comparación con otra de una persona que ha tomado el sol durante muchos años. Se produce una degeneración del colágeno en la que las fibras se rompen y se produce un magma que no es eficiente y pierde elasticidad la piel, además aparecen las arrugas y los cambios pigmentarios.

¿Qué fototipo de piel es más propenso al cáncer de piel?

Las personas con un fototipo de piel más blanca porque el cáncer de piel no melanoma se relaciona con el tipo de piel. Cuanto más clara es la piel más posibilidad de carcinoma, vasocelular o espinocelular.

¿Cuáles son las señales de alarma y como se detectan?

Con la regla del ‘A,B,C,D,E. ’Los paciente deben acudir al especialista si alguno de sus lunares presenta estos rasgos: Asimetría, que no tenga forma ovalada (A); Bordes irregulares o con picos (B); Color distinto o varios colores como marrón, rojo, blanco (C); Diámetro superior a 6 mm (D) y Evolución cambiante en cuanto a forma o tamaño (E).