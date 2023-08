Siempre hay oportunidades para la moda. Y si no que lo digan a los fabricantes del sorprendente e increíble completo que se ha puesto de moda por culpa de las olas de calor que están azotando el planeta este verano. Y no se trata de los paraguas, algún tipo de bañador ni tan siquiera los ventiladores portatiles... No. El complemento de moda de este verano es el carakini.

¿Y qué es el carakini? Se trata de una complemento de moda que literalmente arrasa en China y que consiste en una máscara que cubre por completo la cara y la cabeza para proteger la piel y el cuero cabelludo del sol. Antes de echarnos las manos a la cabeza hay que entener que en China llevan semanas sufriendo una sucesión de insoportables olas de calor con máximas que superan los 52 grados en algunos puntos de país. Además, culturamente, en China no existe el gusto por el bronceado que sí tenemos en Europa y España. De hecho, en China temen los terribles efectos del sol en la piel y por eso buscan soluciones para intentar protegerse de los rayos y la radiación ultravioleta. Un de las propuestas ha sido justamente esta, el caraquini. Desde la perspectiva europea puede resultar cuanto menos extraño tomar el baño o ir a la playa con un bañador y una máscara que cubre toda la cabeza salvo los ojos, la nariz y la boca. Sin embargo, se trata de una de las apuestas que más éxito están cosechando entre los asiáticos que ya llevan años recurriendo a los carakinis para protegerse del sol. Junto a los caraquinis son muchos los que recurren también a prendas como camisetas de buceo para proteger también la piel de los brazos.