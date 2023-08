Once violaciones denunciadas cada día de los primeros tres meses de este año: las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han registrado un total de 1.021 delitos de agresión sexual con penetración entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2023, un 3,8 % más que en el mismo periodo de 2022. Estas cifras suponen que en España se denuncia una violación casi cada dos horas.

Son datos del Balance de Criminalidad relativo al primer trimestre de 2023, hecho público por el Ministerio del Interior a raíz de los hechos delictivos registrados por la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra, la Policía Foral de Navarra y los cuerpos de policía local.

Las denuncias por agresión sexual con penetración muestran una tendencia creciente trimestre tras trimestre, lo que el departamento liderado por el ministro Fernando Grande-Marlaska relaciona con las políticas activas de concienciación y reducción de la tolerancia social y personal frente a la violencia sexual. Esto, en palabras de Interior, "se traduce en una mayor disposición de las víctimas a denunciar (...) y a poner sus casos en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, reduciendo de esta forma los niveles de infradenuncia que han podido y pueden existir en relación con estos tipos penales".

La estadística sobre criminalidad en el primer trimestre también evidencia un aumento de todos los delitos contra la libertad sexual, no sólo las violaciones. De hecho, muestran un crecimiento aún mayor, del 16,9 %. En los primeros 90 días del año se denunciaron 4.303 delitos sexuales, casi 48 cada día, por lo que se pusieron en conocimiento de los cuerpos policiales dos hechos delictivos contra la libertad sexual cada hora.

Los delitos sexuales que no fueron violación ascendieron a 3.282, frente a los 2.698 del primer trimestre de 2022, lo que se traduce en una subida del 21,6 %.

Cataluña, Madrid y Andalucía, comunidades con más denuncias

Según la estadística del Ministerio del Interior, Cataluña es la comunidad autónoma con mayor número de delitos sexuales conocidos por los cuerpos policiales: 880, un 17,3 % más que en el primer trimestre de 2022. Sólo entre enero y marzo de este año, allí se denunciaron 328 violaciones (un 12,7 % más).

En Andalucía, fueron 723 las denuncias por delitos contra la libertad sexual, un aumento del 22,5 %, y 127 por violaciones (un 7,6 % más). Por su parte, en Madrid el aumento de denuncias de los delitos sexuales subió un 21,8 % hasta los 620 hechos delictivos y de violaciones, un 9,2 % hasta los 143 casos.

Las violaciones investigadas en Cataluña, Madrid y Andalucía constituyeron casi el 60 % de las registradas en toda España.

El Balance de criminalidad refleja que el número de denuncias por violación han descendido en la Comunitat Valenciana (un 25,6 % menos hasta los 87 casos), en Murcia (un 26,1 % hasta los 17), en Canarias (un 17,5 % menos hasta las 47 denuncias), en Cantabria (un 40 % hasta los 6 casos) y en Navarra (un 9,5 % hasta los 19 casos). En Ceuta no se denunció ninguna violación en el primer trimestre del año.

Por su parte, las denuncias por el conjunto de los delitos sexuales han descendido en Extremadura (un 17,6 % hasta los 56 casos), en Castilla y León (un 3,9 % hasta los 124) y en el País Vasco (un 7,5 % hasta los 160).

Infradenuncia en violencia sexual

La infradenuncia es muy elevada en la violencia sexual, como recoge la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer: sólo el 8 % de las víctimas denuncia.

Las supervivientes de violación que no denuncian dicen que no lo hicieron por vergüenza (40,3 %), porque la sufrieron cuando eran menores (40,2 %), por temor a no ser creídas (36,5 %) y por miedo al agresor (23,5 %). Frente a la falsa creeencia popular de que las agresiones sexuales las cometen personas desconocidas, en esta operación estadística se indicaba que sólo el 18,8 % de las violaciones las perpetraron personas sin relación alguna con la víctima.

El 13,7 % de las mujeres mayores de 16 años que residen en España han sido víctimas de violencia sexual (2,8 millones) y el 8,9 % la han sufrido de una pareja o expareja (1,8 millones).

Según la Macroencuesta, elaborada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y el Centro de Investigaciones Sociológicas a partir de las respuestas de más de 9.500 mujeres, el 37,8 % de las víctimas de violación sufre lesiones físicas como consecuencia de la agresión y un 78,9 %, consecuencias psicológicas. En este sentido, el 38,2 % de las supervivientes de una agresión sexual con penetración tiene pensamientos suicidas a lo largo de su vida, frente al 6,5 % de la población femenina mayor de 16 años.