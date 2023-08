Cristina Pedroche ha vuelto a revolucionar las redes sociales con su última publicación en Instagram. La presentadora de televisión ha reaparecido con dos hojas de col o repollo en el pecho, como remedio para tratar la mastitis que ha sufrido durante el postparto. De hecho, expertos señalan que estas hojas proporcionan un efecto antiinflamatorio y son de buena ayuda para mejorar las mastitis durante la lactancia materna.

El pasado 14 de julio fue madre de la pequeña Laia y por lo que cuenta en sus redes sociales, la lactancia materna no ha sido fácil. Recientemente ha subido unas imágenes cuando menos curiosas a las que acompañaba el siguiente texto: "

Lactancia. Qué bonito me sonabas cuando estaba embarazada, qué “fácil” parecía habiendo leído, estudiado y consultado tantos libros y manuales, incluso tuve sesión con @albapadibclc (Alba Padró Arocas, consultora internacional de lactancia) para aclarar dudas antes de que Laia naciera. Parecía que lo tenía controlado pero no. Cuando nació se enganchó perfectamente pero claro yo no prestaba mucha atención al agarre, solo me interesaba que mamara y me daba igual cómo, no pensaba que ese dolor que estaba sintiendo podría darme problemas y en seguida me salieron dos grietas, una en cada teta.

Me enfrentaba a cada toma con miedo, dolor, lágrimas, dudas de si podría con ello, si tirar la toalla...😪 Entre las emociones del posparto y los dolores de teta he necesitado mucho tiempo para entenderme y tener la certeza de que lo estaba haciendo bien, que iba por el buen camino, que todo lo que sentía era normal.

Gracias que en este proceso además de mi familia me ha acompañado @albapadibclc con sus videollamadas, con su cariño, con sus palabras de fortaleza diciéndome que no dudaba que lo conseguiría. Gracias a ella y a su app @lactapp_lactancia he tenido todas las respuestas a mis preguntas. La labor que hacen por las mujeres y la lactancia es digna de reconocimiento. De verdad, GRACIAS ❤️

Durante los últimos meses Cristina no ha dudado duda en compartir con sus seguidores su evolución física después de dar a luz y algunas reflexiones y sentimientos que muchas mujeres experimentan en el postparto.